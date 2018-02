Krieg USA kapitulieren vor Terror in Syrien Moskau versucht, den Einfluss der USA mit Söldnern weiter zurückzudrängen. Washington macht ein verblüffendes Eingeständnis.

Von Thomas Spang

Washington.Der tägliche Bombenterror der Luftwaffe Bachir al-Assads über Ost-Ghuta wird von der Supermacht USA hingenommen. Auf die Frage, was Washington unternehme, das Schlachten der Zivilbevölkerung in den von Rebellen gehaltenen Vororten von Damaskus zu beenden, erklärte jetzt die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, sie wisse nicht, „was einige von Ihnen erwarten, was wir tun sollen.“ Auf Fragen von Reportern ein, ob es zu den Aufgaben von Außenminister Rex Tillerson gehöre, die Gewalt zu beenden, verwies Nauert auf „andere Dienststellen“ und das Weiße Haus. „Ich bin nicht in der Position und es ist nicht meine Rolle, zu sagen, was wir tun werden“. Das beste Werkzeug bleibe Diplomatie. „Wir arbeiten weiter daran, den Weltsicherheitsrat zu aktivieren“.

Russland blockiert Waffenruhe



Dort gerieten die Bemühungen um eine 30-tägige humanitäre Feuerpause für Ost-Ghuta am russischen Widerstand ins Stocken. Moskau verlangt, eine „ausgewogene“ UN-Resolution, die auch den Beschuss von Damaskus durch die Rebellen verurteile. Darüber hinaus wollen die Russen festschreiben, dass „fremde Streitkräfte“ nur „in Koordination mit offiziellen Behörden“ tätig werden dürften.

Diese Passage in dem Resolutionsentwurf zielt nach Ansicht von Experten direkt auf die US-Einheiten ab, die zusammen mit verbündeten Rebellengruppen den Kampf gegen die Überreste des „Islamischen Staat“ in Syrien führen. Dies sei der direkte Versuch Moskaus, den unter Donald Trump ohnehin schon geschwächten Einfluss der Amerikaner weiter zurückzudrängen.

Das Eingeständnis Nauerts, keinen Plan für die Deeskalation der Gewalt in Syrien zu haben, lässt den Appell der US-Diplomatin Kelly Currie vor dem UN-Sicherheitsrat umso verzweifelter erscheinen. Sie beklagt das „unbarmherzige“ Vorgehen Assads, der „diese 400 000 Menschen weiter bombardieren und mit Gas angreifen will“.

Nauert räumte ein, das Regime in Damaskus könne nur mit russischer Hilfe tun, was es in „Ost-Ghuta“ und anderen Orten an Verbrechen verübt. Die USA versuchten die Russen dazu zu bewegen, Assad nicht dabei zu unterstützen. „Hört Russland zu? Ich bin mir nicht sicher“.

Das Gegenteil davon ist richtig, wenn stimmt, was die „Washington Post“ am Freitag exklusiv berichtet. Demnach holten sich russische Söldnertruppen die Genehmigung aus Moskau und vom Assad-Regime für einen Überraschungsangriff auf US-Einheiten nahe der strategisch wichtigen Region um die Stadt Deir al-Zour im Osten Syriens vom 7. auf den 8. Februar ein. Das Blatt beruf sich auf abgefangene Gespräche der amerikanischen Geheimdienste, die eine enge Koordination zwischen den Söldnern, dem Kreml und einem syrischen Minister nahelegen.

Eine Schlüsselrolle spielte dabei der Oligarch Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin, den der Sonderermittler in der Russlandaffäre, Robert Mueller, gerade erst wegen seiner Einmischung in die US-Wahlen angeklagt hat. Prigoschin trägt den Spitznamen „Putin’s Koch“, weil der als Catering-Unternehmer groß gewordene Milliardär enge Kontakte zum russischen Präsidenten unterhält.

Weit verzweigtes Imperium



Zu seinem weit verzweigten Imperium gehört die sogenannte „Wagner-Gruppe“. Diese heuert russische Veteranen als Söldner an, die, sagt der Experte Andrew Weiss von der Carnegie Stiftung, als „nicht-staatliche“ Akteure Putins schmutzige Aufgaben erledigen. Darunter wohl auch den Job, den militärischen Einfluss der Amerikaner in Syrien zurückzudrängen.

In diesem Fall verkalkulierte sich Prigoschin, weil das Pentagon dank der abgefangenen Kommunikation bereits über Tage wusste, was er im Schilde führte. Die Amerikaner warteten auf die Angreifer, als diese im Schutz der Dunkelheit mit Panzern und schwerem Gerät vorrückten. Mit Unterstützung aus der Luft durch AC-130 Flugzeuge und Apache Kampfhubschraubern gelang es den US-Einheiten die „Pro-Regime“-Kräfte zurückzuschlagen.

Unklar bleibt bis heute die genaue Zahl der Toten. In russischen Medien war von bis zu 200 getöteten Russen die Rede. Ein Sprecher des Pentagon spricht von 100. Die russische Regierung distanzierte sich öffentlich von dem Vorgehen der Assad-freundlichen Truppen, bot den Söldnern aber später Hilfe an, tote und verwundete Russen auszufliegen. Experten sehen in dem Vorfall einen weiteren Indikator, für den Zerfall, der unter Barack Obama etablierten direkten Kommunikation zwischen russischen und amerikanischen Streitkräften, die oft nur wenige Kilometer voneinander entfernt in Syrien aktiv sind.

