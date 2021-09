Terrorismus USA: Sanktionen gegen Al-Kaida-Unterstützer in Türkei Vermögenswerte eingefroren, Geschäfte untersagt: Die USA gehen hart gegen finanzielle und logistische Helfer für die Terrorgruppe Al-Kaida in der Türkei vor.

Merken

Mail an die Redaktion US-Präsident Joe Biden hat Sanktionen gegen finanzielle Unterstützer der Terrororganisation Al-Kaida in der Türkei verhängt. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Washington.Die US-Regierung hat Sanktionen gegen mehrere finanzielle Unterstützer der Terrororganisation Al-Kaida in der Türkei verhängt.

Betroffen seien fünf Personen unterschiedlicher Nationalitäten, die finanzielle und logistische Hilfe für die Terrorgruppe geleistet hätten, teilte das US-Außenministerium am Donnerstag in Washington mit. Die Vereinigten Staaten arbeiteten weiter eng mit Partnern und Verbündeten wie der Türkei daran, Netzwerke zur finanziellen Unterstützung Al-Kaidas aufzuspüren und auszuschalten. Mit den Strafmaßnahmen werden Vermögenswerte der Betroffenen in den USA eingefroren und Geschäfte mit ihnen untersagt.

© dpa-infocom, dpa:210917-99-250106/2