Konflikt USA: Sanktionen gegen Iran Die USA verhängen Sanktionen gegen iranische Geheimdienstmitarbeiter, da diese Kritiker zum Schweigen bringen wollten.

US-Außenminister Antony Blinken nannte das Vorgehen inakzeptabel und ein ungeheuerlicher Verstoß gegen grundlegende internationale Normen. Foto: OLIVIER DOULIERY/AFP

Washington.Die USA verhängen Sanktionen gegen vier iranische Geheimdienstmitarbeiter. Das US-Finanzministerium teilte am Freitag in Washington mit, die Betroffenen hätten geplant gehabt, Kritiker der iranischen Regierung zum Schweigen zu bringen und eine iranischstämmige US-Staatsbürgerin und Menschenrechtsaktivistin in New York zu entführen. Der Entführungsplan sei vereitelt worden, zeige aber die Rolle des iranischen Geheimdienstapparats bei der Verfolgung von Iranern im Ausland - einschließlich der Versuche, Dissidenten in den Iran zurückzubringen.

Inakzeptabel und ein ungeheuerlicher Verstoß

US-Außenminister Antony Blinken teilte mit: „Der Versuch Irans, eine US-Staatsbürgerin auf amerikanischem Boden zu entführen, weil sie von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht hat, um die iranische Regierung zu kritisieren, ist inakzeptabel und ein ungeheuerlicher Verstoß gegen grundlegende internationale Normen.“ Nach Angaben des Finanzministeriums wird etwaiger Besitz der vier Geheimdienstmitarbeiter in den USA eingefroren. US-Staatsbürgern sind Geschäfte mit ihnen verboten. Ausländern drohen bei Geschäften mit den von Sanktionen belegten Iranern selbst Strafmaßnahmen der USA.

Der Iran wies die Vorwürfe erneut zurück und verurteilte die Sanktionen. „Mit solchen hollywoodartigen Szenarien setzt die neue US-Regierung die gescheiterte Sanktionspolitik der alten fort“, sagte Außenamtssprecher Said Chatibbsadeh am Samstag. Anstatt grundlose Unterstellungen zu verbreiten, sollten die Amerikaner versuchen, ihre „Sanktionssucht“ zu kurieren, sagte der Sprecher nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Isna.

Gegen die vier Iraner war im Juli in New York Anklage unter anderem wegen der geplanten Entführung erhoben worden. Das Justizministerium teilte damals mit, die vier Geheimdienstmitarbeiter seien im Iran ansässig und auf freiem Fuß. (dpa)