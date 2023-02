Pentagon spricht von Spionage USA schießen chinesischen Ballon ab - drei Flughäfen geschlossen

Mail an die Redaktion Ein Höhenballon schwebt über Billings im Bundesstaat Montana. Das US-Militär hat einen chinesischen Spionageballon über dem Norden der USA gesichtet. Der Ballon sei am Mittwoch über dem Bundesstaat Montana im Nordwesten der USA entdeckt worden, teilte das Pentagon am Donnerstag mit. Foto: Larry Mayer/The Billings Gazette/AP/dpa

uf diesem von Brian Branch zur Verfügung gestellten Foto schwebt ein großer Ballon über der Gegend von Kingston. Die Spionagevorwürfe um den chinesischen Beobachtungsballon über den USA entwickeln sich zu einer schweren Belastung der ohnehin angeschlagenen Beziehungen. Foto: Brian Branch/Brian Branch/AP/dpa

Die USA haben den mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballon abgeschossen. Wegen nationaler Sicherheitsmaßnahmen hat die US-Flugaufsichtsbehörde FAA zudem den Flugverkehr in den US-Bundesstaaten North und South Carolina teilweise eingeschränkt.

Das US-Verteidigungsministerium hat den Abschuss eines mutmaßlichen Spionageballons aus China über dem Atlantik bestätigt. „Heute Nachmittag haben US-Kampfflugzeuge (...) auf Anweisung von Präsident Biden den von der Volksrepublik China gestarteten und ihr gehörenden Überwachungsballon in großer Höhe über den Gewässern vor der Küste von South Carolina im amerikanischen Luftraum erfolgreich zum Absturz gebracht“, teilte Lloyd mit. Biden habe bereits am Mittwoch die Erlaubnis zum Abschuss erteilt. Auf Fernsehbildern und Augenzeugenvideos war zu sehen, wie ein weißer Ballon abgeschossen wurde.

Das US-Verteidigungsministerium hatte am Donnerstagabend die Sichtung des chinesischen Ballons publik gemacht. Der Ballon wurde über dem US-Bundesstaat Montana, über Mittelamerika und auch Missouri gesichtet. Am Samstag berichteten Augenzeugen, sie hätten den Ballon im US-Bundesstaat North Carolina, im Osten der USA gesichtet.

Drei Flughäfen geschlossen

Abflüge und Ankünfte an den Flughäfen in Wilmington (North Carolina), Myrtle Beach International (South Carolina) und Charleston International (South Carolina) seien pausiert worden, berichtete unter anderem der Sender CNN unter Berufung auf Behördenangaben. Die FAA habe auch den Luftraum in der Nähe von Myrtle Beach vorübergehend als „Luftraum für nationale Verteidigung“ gesperrt, berichtete CNN.

Pentagon spricht von Spionage

„Ziel des Ballons ist ganz klar Spionage und sein aktueller Weg führt ihn über sensible Stützpunkte“, sagte ein Pentagon-Vertreter. US-Außenminister Antony Blinken nannte das Eindringen des „Überwachungsballons“ in den Luftraum der USA „inakzeptabel“ und „unverantwortlich“. In der Region befinden sich unter anderem Luftwaffen-Stützpunkte und unterirdische Atomraketen-Standorte.

China wies die Spionagevorwürfe am Samstag entschieden zurück, sprach von einem Forschungsballon, der durch „höhere Gewalt“ vom Kurs abgekommen sei. „Wir akzeptieren keine grundlosen Spekulationen und Stimmungsmache“, zitierte das Pekinger Außenamt am Samstag den obersten Außenpolitiker Wang Yi.

− dpa/afp