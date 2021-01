Amtseinführung USA: Stars gratulieren Biden und Harris Der neue US-Präsident und seine Stellvertreterin bekommen aus Hollywood viele Glückwünsche. Lady Gaga sang vor dem Kapitol.

Merken

Mail an die Redaktion Pop-Sängerin Lady Gaga bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Foto: WIN MCNAMEE/AFP

Los Angeles.Glückwünsche aus Hollywood: Nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden und von Vizepräsidentin Kamala Harris haben sich Prominente aus dem Showbusiness in sozialen Medien zu Wort gemeldet.

„What a happy day it is“, schrieb US-Sängerin Dionne Warwick auf Twitter zu Glückwünschen an das neue Team im Weißen Haus. Unter Tränen verfolge sie diesen „außergewöhnlichen Moment“ für Frauen in den USA und der ganzen Welt, kommentierte Moderatorin Oprah Winfrey die Vereidigung von Harris als erste weibliche Vizepräsidentin in Washington.

Jimmy Kimmel: Amerika wieder gut machen

„Heute machen wir Geschichte!“, freute sich die Schauspielerin Eva Longoria in einem Tweet. „Unser Land in euren Händen ist eine großartige Sache!“, schrieb Schauspielerin Angela Bassett auf Twitter. Talkshow-Host Jimmy Kimmel gratulierte: „Wir wissen, dass ihr euer Bestes geben werdet, Amerika wieder gut zu machen.“ Sie sei froh, so viele bunte Farben zu sehen, statt nur rot und blau, erklärte Schauspielerin Jamie Lee Curtis mit Blick auf mehr Vielfalt. „Ein neuer Tag. Neue Ideen. Neue Hoffnung.“

Er sei „endlich weg“, der „Albtraum“ habe ein Ende gefunden, schrieb der Schauspieler Mark Ruffalo über den Abgang von Donald Trump. Das Land werde sich von den Wunden erholen und erneuern.

Lady Gaga und Jennifer Lopez mit Auftritten

Die Amtseinführung von Biden und Harris kann mit vielen Stars aufwarten. Die Sängerinnen Lady Gaga, Jennifer Lopez und Country-Star Garth Brooks traten bei der Zeremonie vor dem Kapitol auf. Für eine Sondersendung am Mittwochabend (Ortszeit) haben Künstler wie John Legend, Bruce Springsteen, Justin Timberlake, Demi Lovato und Oscar-Preisträger Tom Hanks zugesagt. (dpa)