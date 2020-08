Konflikt USA: Vorschlag zu Iran-Embargo abgelehnt Die USA konnten im UN-Sicherheitsrat kein längeres Waffenembargo gegen den Iran durchsetzen. Das Embargo läuft in Kürze aus.

Merken

Mail an die Redaktion Der UN-Sicherheitsrat hat ein verlängertes Waffen-Embargo gegen den Iran laut Mike Pompeo, dem US-Außenminister, abgelehnt. Foto: LISI NIESNER/AFP

New York.Der UN-Sicherheitsrat hat einen Resolutionsentwurf der USA zur Verlängerung des Waffen-Embargos gegen den Iran dem US-Außenministerium zufolge abgelehnt. Das offizielle Ergebnis soll in Kürze in einer Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums verkündet werden. Die USA hatten im Falle einer Nicht-Annahme ihres Vorschlags offen damit gedroht, das Atomabkommen mit dem Iran komplett aus den Angeln zu heben.

Embargo läuft im Oktober aus

Hintergrund ist das Auslaufen des aktuellen Embargos im Oktober. Seine Verlängerung befürworten neben den USA im Prinzip auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien - doch den vorgelegten Entwurf der Amerikaner lehnen eine Reihe von Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats auch wegen der darin festgeschriebenen unbegrenzten Dauer des Embargos ab.

Der US-Vorstoß wird dabei nur als Vorgeplänkel der Trump-Regierung gesehen. Denn wenn der Entwurf zum Waffen-Embargo scheitere, so die Drohung, könnten die Amerikaner den sogenannten Snapback-Mechanismus auslösen: Eine Möglichkeit für die Staaten des Atomdeals, iranische Verstöße anzuprangern und damit schließlich die Wiedereinsetzung aller internationalen Sanktionen aus der Zeit vor dem Abkommen zu erreichen - ohne, dass dies durch ein Veto anderer Mitglieder verhindert werden könnte. (dpa)