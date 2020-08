Amerika USA: Waffenlobby geht es an den Kragen Vergnügungsreisen auf den Bahamas? Der mächtigen NRA droht die Auflösung wegen Betrugs und Selbstbedienung ihrer Führung.

Von Thomas Spang

Merken

Mail an die Redaktion In der Pandemie waren die Waffenverkäufe in den USA rasant angestiegen. Foto: LOREN ELLIOTT/AFP

Washington.Wayne LaPierre führt seit rund vier Jahrzehnten das Tagesgeschäft der vermutlich mächtigsten Waffenlobby der Welt. Und lässt sich dafür fürstlich von der NRA (National Rifle Association) vergüten. Zuletzt handelte er einen Vertrag für seine Zeit nach der Pensionierung aus, der ihm 17 Millionen Dollar an Zahlungen verspricht. Für was genau, kann niemand so genau sagen.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#########-####### ## ######### #############

## ###### #### ########## #### ### ###-#### #### ############ ###### #### ################# ### ###### ####### ## ######### ### ### #######. ########### ### ### ######. ##### ###### ########### #########-####### ## ######### #############, ######## ### ####### ############## ###### ### ##### ######### ######-########## ## ####### ##### ### ########### ########## ## ###### ###########.

#### ### ######## ## ### ########## ### ######## ## ##-########### ####### #### ###### #### ### ######## ############ ### ##-######### ###### ##### ##### ## ### ######## ###### ## ############# ############-######, ####### ##### ###### ##########. ## ####### ### ###, ### ### ##### ######### ###### ###### ####### ## ############# ############ ## ######## ## ##-########### ##### ## ######, ### ### ## ### ########### ######### ###.

######### #### #### #### ####### ### ### ###### ######### ### ##### ###### ### ### ######### ### ####-## ########. ##### ### ###### ### #### ######### ########## ###### ############, ### #### ###### ### ### #### ######### #####, ### ########## ## ### ##### ### ### ############# ## #######. ### #### #### ### ######### ##### ############ ##### ######## ####, ###### ###########.

### ###### ##### ## ###### ##### ### ######### ### ############ #########, ######## ### ### ###### ## #######, ####### ###### ### ### ### ###############. ### ## ### ####-######-###### ########### ############## ##### ### ###### ### ## ##### #### #### ### ##### ######## ###. ##################### ##### #### ## ###### #### ### ### ########### ##, ###### ##### ### ######## ## ### ###### ### ########### ## #########.

## ###### ### ######### ###### #### ### ############ ######## ####### ## ########, ### ### ### ### ### ###### ##### #### ### #### ######## ## ######### ###### ## ######## #######. ######## ######### ### ##### ############# ######## „### ### ######“. ##### #### ## #### ##### ####### ## ############# ######### ######### #####, ### ##### ### ### ################ ### ### ############# ############# #############.

######## ######## ##### ## ### ## ###### ########### ############ #### #### ##### ## ###### ############ ########## ## ####. ## ###### ######## ##### ##### ## ### ###### ### ###########, #### ## ######## ### ##### #####-##### ## ### ####### #### #### ###### ## ###### ######## ## ######.

## ######### ###### ###### #### #### ### ####### ############# ###### „#####“ ########, ### ####### ######### ###### ###### ### ######### #### ###### ###### ####### #####. ### ######### ###### „######### ### ######### ### ### ######## ### ### ### ### ############ ########“ ##########. „### ### #### ########## ### ####, ### ########### ### ###### ###########“, ######## ##### ### ##### ############### ## ### ####. „####### ##### #### ### #####“.

#### ### #### ###### #### ### ######### ## ### ####, ### ### #### ########, ### ############ ### ###### ############ ### ### ##########.

„### ### #### ############ #####“, ###### ##-######### ##### ### ########## ##### ### #####, ### ##### #### #### ### ## ######### ###### ########### ##### ### #### ## ###### ###### ###### ### ### ### ########## ############ ####. „### ######## ##### ######## ### ### ## #########“, ######### ### ######### ###### ### ######, „#### (###) ##### ######### ####, ### #### ####### ################# ## ####“. ##### ####### ### ### #####, ###### ## ######.

###### ### ##### ############

## ######## #### ######## ### ######## ##########, ### ## #### ###### ### ### ###### ### ##### ############## ########### ####### #########. „### #### ###### ### #####“. ### ####### ### ### ###### ## ############## ### ########## ### #### ### ### ##########, ##### ##### ### #### ##### #######, ### ############ ## #######.

############ ## ### ### ############# ####### ### ######## ### ############## ### ### ####. „###### ######## ### ###### #### ##### ### ### ###“, ######### ### ######### ### ###### „#### ###### ######“, ####### #####, ##### ########## ### ### ########-###### ### ##### #### ################## ### ######### ### ###########. „### ######### ### #### ### ### ########## ##### ## #######, #### ## #### ###### ##### ###### #### ### ######## ##### ######.“

###### ############# ######### ###### ####, #### ### ##### ###### ### ##### ############ ######. ## ### ######## ##### ### ############## ## ### ### ###### ###########. ###### ######### #####, ### ##### ##### ### ### ######### ## ###### ### ####### ### ######## ######, ### ### ## ######### ##### ######## ####. ### ### ####### ## ######## ##########, ### ####### ####### ## ######### ###### ######.