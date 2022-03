Ukraine-Krieg USA wollen 100.000 Flüchtlinge aufnehmen Neben der Aufnahme von Ukrainern kündigten die USA auch humanitäre Hilfen in Milliardenhöhe an. Infos im Newsblog.

Brüssel.Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geht in die fünfte Woche. Auf gleich drei Gipfeln berät der Westen heute in Brüssel über weitere Hilfen für Kiew und neue Strafmaßnahmen gegen Moskau. Unter anderem soll es darum gehen, die Sanktionen so zu verschärfen, dass Russland eine Umgehung der bestehenden Maßnahmen weiter erschwert wird. Über die möglichen Beschlüsse hinaus soll von den Spitzentreffen der Nato, der Europäischen Union und der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) aber vor allem eines ausgehen: ein starkes Signal der Einigkeit an Russlands Präsident Wladimir Putin.

Erste Ergebnisse der Verhandlungen sind bereits bekannt: Jens Stoltenberg bleibt wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine ein weiteres Jahr Generalsekretär der Nato. Die Bündnisstaaten hätten beim Gipfeltreffen entschieden, das Mandat des Norwegers bis zum 30. September 2023 zu verlängern, teilte das Verteidigungsbündnis am Donnerstag mit.

Die US-Regierung verhängt wegen des Ukraine-Kriegs neue Sanktionen gegen Hunderte Abgeordnete des russischen Parlaments Duma und weitere Mitglieder der russischen Elite. Russische Rüstungsunternehmen sowie die Duma als Ganzes sollen ebenfalls auf die Sanktionsliste gesetzt werden, kündigte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am Donnerstag an.

Die USA wollen außerdem bis zu 100 000 Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen und haben neue humanitäre Hilfe in Milliardenhöhe angekündigt. Man ziehe alle legalen Wege zur Einreise in die Vereinigten Staaten in Betracht - dazu gehörten die Aufnahme als Flüchtling sowie Visaprogramme. (dpa)