Südamerika Venezuela hat keine Wahl Das Land wird von einer korrupten und kriminellen Clique regiert. Dei anstehenden Wahlen sind eine Farce.

Reiner Wilhelm

Reiner Wilhelm ist der Venezuela-Referent des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat.

Berlin.Die Venezolaner haben keine Wahl. Das Regime um Präsident Nicolas Maduro, aber auch die Opposition sowie die internationale Weltgemeinschaft – alle Seiten bereichern sich auf Kosten des hungernden und leidenden Volkes. Präsident Maduro, der sich seit dem Tod seines Vorgängers Hugo Chavez mit Hilfe des Militärs an der Macht hält, hat sämtliche Institutionen im Griff: Den Wahlrat, das Oberste Gericht, die Medien, die Verwaltung sowie die große Zahl verstaatlichter Unternehmen. Und das von der Opposition dominierte Parlament ist kurzerhand durch die Einrichtung einer verfassungsgebenden Versammlung entmachtet worden. Jeder Gegenkandidat tritt nicht nur gegen den Präsidenten an, sondern gegen Militär, Justiz, Medien und den gesamten Staatsapparat.

Wer kann es mit dieser Front korrumpierter Institutionen aufnehmen? Deshalb stehen nur Kandidaten zur Wahl, die auch vom Regime zugelassen wurden. Aber auch die zerstrittene Opposition hat sich nach ihrem Sieg bei den Parlamentswahlen im Dezember 2015 als unfähig erwiesen, alternative Ideen und Personen aufzubauen. Die Opposition sitzt im Gefängnis, ist ins Ausland geflohen oder macht mit dem sozialistischen Regime gemeinsame Sache, um sich zu bereichern. 87 Prozent der Bevölkerung leben in Armut, wie eine Studie der drei angesehenen Universitäten in Caracas belegt. Die galoppierende Inflation liegt bei mehr als 13 000 Prozent und frisst den Lohn der Angestellten auf. Medikamente wie Antibiotika oder Insulin stehen für die Bevölkerung nicht zur Verfügung. Lediglich die politische und wirtschaftliche Elite – ganz gleich ob aufseiten der Regierung oder weiten Teilen der Opposition – lässt es sich gut gehen. Sie hat mit ihrem Zugang zu US-Dollars und Euros die Möglichkeit, Medikamente, Lebensmittel und Luxusgütern zu importieren.

Dass Europa, die USA und die Vereinten Nationen bis heute die humanitäre Krise nicht auch offiziell anerkennen, lässt nur den Schluss zu, dass sie vom Status quo profitieren. Venezuela wirkt in Lateinamerika wie ein Spaltpilz. Und ein zerstrittenes Lateinamerika lässt sich als billiger Rohstoff- sowie Nahrungs- und Futtermittellieferant ausbeuten. Die Projektpartner des Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat hoffen darauf, dass sich die Sicht auf Venezuela ändert. Der Eindruck, das Land werde von einer sozialistisch ausgerichteten Partei regiert, ist falsch. Es handelt sich um eine korrupte und kriminelle Clique, die nur ihre eigenen Interessen folgt, wie mir bei meinen Besuchen in Venezuela immer wieder bestätigt wird. Die internationale Gemeinschaft braucht einen nüchternen und ideologie-befreiten Blick auf Venezuela, der die hungernde und notleidende Bevölkerung wieder in den Mittelpunkt stellt. Es ist höchste Zeit, zu handeln.