„Lage extrem angespannt“ Verbände fordern Rettungsschirm für in Krise geratene Stadtwerke von Mareike Kürschner

Mail an die Redaktion Ein Stadtwerke-Mitarbeiter kontrolliert einen digitalen Stromzähler. Derzeit geht die Sorge geht um, dass auch grundsolide kommunale Energieversorger dem Druck des Marktes nicht mehr gewachsen sind, weil sie beim Energieeinkauf in Vorleistung gehen müssen. −F.: imago

Weil in der Energiekrise auch Stadtwerke an ihre Grenzen stoßen, fordern der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) und der Deutsche Städte- und Gemeindebund einen Rettungsschirm für kommunale Energieversorger.

„Auch für eigentlich kerngesunde Stadtwerke besteht derzeit ein Risiko, dass die Bundesregierung vorsorglich mit einem Schutzschirm minimieren könnte: Zur Vorsorge gehört schlicht, dass die Bundesregierung das Risiko von Liquiditätsnöten bei Stadtwerken erkennt und mit einem Schutzschirm vorbeugt“, teilte der VKU der Mediengruppe Bayern mit. „Die Lage ist extrem angespannt.“ Das aktuell hohe Preisniveau an den Energiegroßhandelsmärkten sei für viele Stadtwerke mit großen Herausforderungen verbunden.

„Wir benötigen einen Schutzschirm, um Zahlungsschwierigkeiten abzuwenden. Einen Regenschirm spannt man ja auch nicht erst auf, wenn es regnet“, betonte der VKU. Die aktuell hohen Beschaffungskosten „müssen perspektivisch an die Endverbraucher weitergegeben werden, wodurch das Risiko von Zahlungs- und Forderungsausfällen für Stadtwerke deutlich steigen kann“.

Auch Städte- und Gemeindebund will Schutz für kommunale Versorger

Auch der Städte- und Gemeindebund will einen Schutz für die kommunalen Versorger. „Viele Stadtwerke können die Preisanpassungen nicht oder nicht vollständig an die Endkunden weiterreichen. In der Folge müssen Sie die Differenz aus den Preisanpassungen aus eigener Tasche vorausleisten, was ihre finanziellen Möglichkeiten je nach Kapitaldecke schnell übersteigen kann“, erklärte der Bund. „Ein weiteres Problem ist, dass vielen Stadtwerken die Liquidität fehlt, um Strom und Gas an den Energiemärkten zu den aktuellen hohen Börsenpreisen einkaufen zu können. .Insofern droht auch die Gefahr, dass die Kommunen eine Abschirmung aus den kommunalen Haushalten einbringen müssen.“ Es zeichne sich aktuell ab, dass die Städte und Gemeinden die Stadtwerke „nicht allein retten können.“

Kritik an dem Umgang mit den Stadtwerken kam auch aus der Union. „In der Summe sind die Stadtwerke genauso systemrelevant wie Uniper“, sagte der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Andreas Jung (CDU). „Deshalb darf Robert Habeck die Verantwortung nicht länger einseitig an Länder und Kommunen abschieben. Beim Bund fallen die Stadtwerke durch den Rost! Das kann nicht so bleiben: Wir brauchen jetzt sehr zeitnah einen Schutzschirm für die Stadtwerke aus Liquiditätshilfen, einem KfW-Bürgschaftsprogramm und verlässlichem Insolvenzschutz.“