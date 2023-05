Höhere Belastung der Bürger? Verbot von Öl- und Gasheizungen: FDP kritisiert Habeck, Grüne planen wohl Verschärfung

Merken

Mail an die Redaktion Habecks Pläne sehen vor, dass ab 2024 in der Regel nur noch neue Heizungen eingebaut werden sollen, wenn die Wärme zu mindestens 65 Prozent durch erneuerbare Energien erzeugt wird. Die GEG-Reform läuft damit in der Praxis auf ein Verbot neuer Öl- und Gasheizungen hinaus. −Symbolbild: dpa

Die FDP wirft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor, bei der Berechnung der Kosten für den Heizungstausch durch die Bürger falsche Zahlen zu verwenden. Unterdessen arbeiten die Grünen einem Bericht der „Bild“ zufolge an einer Verschärfung.

Lesen Sie dazu auch: Noch schnell eine neue Öl- oder Gasheizung kaufen? Warum das eine schlechte Idee ist







Wie die „Bild“-Zeitung (Donnerstagsausgabe) berichtet, kommen im Rahmen der Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) nach jüngsten Berechnungen der Liberalen auf die Menschen in Deutschland bis 2045 zusätzliche Kosten von mehr als 600 Milliarden Euro zu - und nicht wie von Habeck angesetzt 130 Milliarden. Habeck müsse jetzt „die wahren Zahlen für sein Gesetz auf den Tisch legen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Christoph Meyer gegenüber „Bild“.

„Wir brauchen von Habeck Kostentransparenz, sonst machen Beratungen im Bundestag wenig Sinn“, sagte Meyer weiter. Habeck müsse „sagen, wie teuer es für die Menschen wird“. Zwischen 100 Milliarden und 600 Milliarden Euro bestehe ein „gewaltiger Unterschied“, sagte Meyer.

Lesen Sie auch: Biomasse-Heizungen in Neubauten nicht mehr zulässig: Gilt das auch für Holzöfen?

Vorwurf der Verwendung „unsolider“ Zahlen

Der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Michael Kruse, warf Habeck gegenüber „Bild“ die Verwendung „unsolider“ Zahlen vor. Es sei „besorgniserregend, dass das Wirtschaftsministerium sich bei den eigenen Zahlen in immer mehr Widersprüche verwickelt“. Das Gesetz müsse „zurück in die Montagehalle“.

Habecks Pläne sehen vor, dass ab 2024 in der Regel nur noch neue Heizungen eingebaut werden sollen, wenn die Wärme zu mindestens 65 Prozent durch erneuerbare Energien erzeugt wird. Die GEG-Reform läuft damit in der Praxis auf ein Verbot neuer Öl- und Gasheizungen hinaus. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte dem Beschluss im Bundeskabinett im April nur unter Vorbehalt zugestimmt.

Lesen Sie auch: Klimaneutrale Holzöfen? Ministerium verweist auf Denkfehler beim Heizen mit Holz

Grüne wollen Gesetz im Bundesrat offenbar verschärfen

Aktuell wird die Vorlage im Parlament verhandelt. Die FDP hat bereits Widerstand angekündigt. Sollte dennoch ein Kompromiss gefunden werden, geht das Gesetz in den Bundesrat. Und dort wollen die Grünen es laut einem Bericht der Bild-Zeitung wieder verschärfen - denn elf der Landesumweltminister seien von den Grünen.

Unter anderem sollen den Bundesländern mehr Möglichkeiten gegeben werden, ein Verbot von Öl- und Gasheizungen schon eher durchzusetzen. Auch an zwei Ausnahmeregelungen störe man sich laut Bild: An der Ausnahme der Optimierungspflicht von Heizungen in Wohngebäuden mit weniger als sechs Wohneinheiten und an der Regelung, dass Über-80-Jährige weiterhin Öl- und Gasheizungen einbauen dürfen.

EU-Sanierungspflicht unabhängig von deutschen Heizungsplänen

Das EU-Parlament hat - unabhängig von den deutschen Heizungsplänen - zudem jüngst für eine Sanierungspflicht von Gebäuden gestimmt. Damit die EU bis 2050 klimaneutral wird, sollen alle Immobilien bestimmte Energieeffizienzklassen erreichen.

− che/AFP