Trugschluss Verbraucherschützer warnen: Tierwohllabel bei Lebensmitteln ist Irreführung

Wer beim Kauf tierischer Produkte zu mehr Tierwohl beitragen will, wird aus Sicht der Verbraucherorganisation foodwatch mit dem geplanten Tierwohllabel in die Irre geführt.

Eine reine Fokussierung auf die Haltungsbedingungen täusche darüber hinweg, dass ein großer Teil der Nutztiere unter Krankheiten leide, erklärte foodwatch am Dienstag in Berlin.

Durch die Haltungskennzeichnung entstehe beim Verbraucher der Eindruck, dass aus einer besseren Haltung automatisch auch mehr Tierwohl folge. Das sei jedoch ein Trugschluss, erklärte der Kasseler Agrarforscher Albert Sundrum. „Qualität ist die Gesamtheit aller Merkmale.“ Für eine gesamtheitliche Bewertung müsse deswegen auch die Gesundheit der Tiere eine Rolle spielen. Ein Tierwohllabel, wie es die Bundesregierung aktuell plant, wälze zudem die Verantwortung, für mehr Tierwohl zu sorgen, auf den Konsumenten ab, kritisierte die Organisation.

Mehrere Studien über Tiergesundheit ausgewertet

Für den aktuellen Report hat foodwatch eigenen Angaben zufolge mehrere Studien der vergangenen Jahre über Tiergesundheit ausgewertet. Demnach leiden zahlreiche Nutztiere - egal ob aus konventioneller oder ökologischer Haltung - unter Krankheiten oder Verletzungen. So wiesen fast 40 Prozent der Schlachtschweine krankhafte Befunde wie Lungen- oder Leberentzündungen auf. In Deutschland verendeten jährlich über 13 Millionen Schweine bereits vor der Schlachtung an den Krankheiten und könnten dementsprechend nicht verarbeitet werden.

Die Organisation forderte gesetzliche Vorgaben für Tiergesundheit in Ställen. Ebenso müsse ein Index geschaffen werden, an dem Einzelbetriebe in ihrem Umgang mit Tiergesundheit gemessen werden könnten. Schnitten Höfe darin wiederholt schlecht ab, sollten sie sanktioniert werden, in letzter Konsequenz auch mit einem Tierhaltungsverbot. Landwirte, die gut abschnitten, sollten hingegen belohnt werden.

