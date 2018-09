Kommentar Verfrühte Kanzlerdämmerung Die Abwahl von Fraktionschef Kauder war eine bittere Schlappe für die Kanzlerin. Aber sie könnte auch diese Krise überstehen.

Von Reinhard Zweigler

Berlin.Herrmann Hesse schrieb in seinem Gedicht „Stufen“: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Weniger bekannt sind seine Zeilen, dass jede Weisheit und jede Tugend zu ihrer Zeit blühen und „nicht ewig dauern“ dürfe. Viele Beobachter der politischen Scharmützel der vergangenen Wochen und Monate sehen bereits die Kanzlerinnendämmerung angebrochen. Und darin liegt ein Körnchen Wahrheit. Die durch das Scheitern Jamaikas und die mühsam zusammengezimmerte Großkoalition geschwächte Angela Merkel ist durch die Dauerfehde mit Horst Seehofer – zuletzt durch die Causa Maaßen, aber auch die Abwahl von Fraktionschef Volker Kauder – noch schwächer geworden.

Aber ist die angeschlagene Kanzlerin deshalb schon am Ende? Nein. Auch wenn sich die Langzeit-Regierungschefin immer heftigerer Attacken aus der Opposition, aus der CSU und mittlerweile aus der eigenen Partei gegenübersieht: Merkels Ende ist das noch nicht. Und dafür gibt es mehrere Gründe.

Wenn eine Kanzlerschaft dem Ende entgegengeht, braucht es eine politische Stimmung und eine Mehrheit, die sich gegen den alten Regierungschef, die alte Amtsinhaberin wendet. Bei der Abwahl von Helmut Kohl war das nach 16 Jahren Amtszeit so. Viele wollten den Kanzler der Einheit, dessen Regierung zuletzt wie Mehltau über dem Land lag, nicht mehr. Es war seinerzeit weniger Gerhard Schröders Charisma, sondern der Überdruss gegen Kohl, was 1998 den Machtwechsel hervorrief. Schröder wiederum wurde sieben Jahre später von Merkel abgelöst, weil er sich mit seinen Hartz-Reformen den Zorn der Bevölkerung und der eigenen Partei zuzog.

„Die Forderung der Liberalen, Merkel solle sich der Vertrauensfrage im Bundestag stellen, hat etwas für sich.“



Angela Merkel hat zwar ebenfalls mit ihrer liberalen Flüchtlingspolitik des Sommers 2015 viele Menschen und Teile der eigenen Partei und der CSU gegen sich aufgebracht. Doch reicht das nicht zu ihrer Abwahl. Anders als das die populistische AfD, Pegida-Demonstranten und andere weismachen wollen, kann sich die CDU-Vorsitzende auf eine demokratische Mehrheit im Bundestag stützen. Wie lange noch, das ist eine andere, allerdings entscheidende Frage. Die Forderung der Liberalen, Merkel solle sich der Vertrauensfrage im Bundestag stellen, hat etwas für sich. Mit einer gewonnenen Vertrauensfrage im Rücken könnte sie gestärkt weiterregieren.

Verlöre Merkel jedoch den Rückhalt in den Koalitionsfraktionen, dann würde sich die seit Monaten wabernde politische Krise nur noch verschärfen. Die Union wäre gezwungen, sehr rasch einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das oberste Regierungsamt zu benennen. Ob dann freilich die grundsolide, aber noch weithin unbekannte Annegret Kramp-Karrenbauer, ob der Hoffnungsträger der Konservativen, Jens Spahn, oder gar einer aus der Riege der CDU-Ministerpräsidenten – etwa Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen oder der junge Daniel Günther aus dem Norden – eine Mehrheit im Bundestag bekämen, ist nicht ausgemacht.

„Merkel geht zwar auf ihr politisches Ende zu, aber sie wird noch dringend gebraucht.“



Fiele der Unions-Kandidat durch, wäre die jetzige GroKo am Ende. Eine Minderheitsregierung wiederum, mit wem auch immer als Chef, ist zwar eine schöne Illusion, aber ihr fehlt die notwendige Stabilität. Über kurz oder lang würde es zu Neuwahlen kommen, wenn sich nicht doch noch eine Jamaika-Koalition bilden ließe. Dann freilich ohne Merkel, wie es FDP-Chef Christian Lindner unbedingt will. Der hatte vor allem wegen der ungeliebten Kanzlerin ein solches Bündnis platzen lassen, bevor es zustande kam. Hinzu kommt, dass Deutschland angesichts der tiefen Verwerfungen in der EU und auf der globalen Bühne eine starke Stimme braucht. Merkel geht zwar auf ihr politisches Ende zu, aber sie wird noch dringend gebraucht. Man sollte sie nicht zu früh abschreiben. Und sie war immer dann gut, wenn sie unter Druck stand.

