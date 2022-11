UN-Klimakonferenz Vergangene acht Jahre global offenbar die heißesten überhaupt

Mail an die Redaktion „Der Planet sendet ein Notsignal“, heißt es über unsere Erde, auf der es in den vergangenen Jahren so heiß war wie selten. −Symbolbild: dpa

Die vergangenen acht Jahre waren offenbar weltweit die heißesten Jahre überhaupt.

Das legt die Weltmeteorologieorganisation (WMO) unter Berufung auf noch vorläufige Daten für 2022 in einem Bericht dar, den sie am Sonntag, dem ersten Tag der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich (COP27), veröffentlichte.







„Während die COP27 startet, sendet unser Planet ein Notsignal“, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres zu dem WMO-Bericht.

− afp