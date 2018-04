Vergeltung ohne Konzept

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, ließ Johann Wolfgang von Goethe seinen Faust sagen. Er beschrieb damit jenes Dilemma, welches das reale Leben häufig bereit hält. Oft gibt es nur die Wahl zwischen dem kleineren und dem größeren Übel. So wie jetzt in Syrien. Auf der einen Seite ist der Wunsch des Westens nach Vergeltung, nach Bestrafung, nach Abschreckung vielleicht noch verständlich. Das Assad-Regime hat offenbar wiederum Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt und Menschen grausam getötet und verletzt. Der Raketenschlag der USA, Frankreichs und Großbritanniens war insofern eine Reaktion auf das Überschreiten einer blutroten Linie durch Damaskus. Auf der anderen Seite ist allerdings ebenso klar, dass solch eine Vergeltung kein Schritt zur Lösung des schwierigen Syrien-Konflikts darstellt. Zorn und Verzweiflung sind ein schlechter Ratgeber. Der Raketenangriff ist insofern nicht nur Ausdruck von technisch-militärischer Stärke der drei Verbündeten, sondern zugleich Ausdruck der Ohnmacht, der Unfähigkeit, mit diplomatischen Mitteln die Lage im Land, vor allem die Situation der Zivilbevölkerung, zu verbessern.

Das Dilemma des Westens in diesem Fall ist, dass er kein Konzept, keinen Plan besitzt, wie die widerstreitenden Mächte in dieser brandgefährlichen Region zu einem halbwegs einvernehmlichen und tragfähigen Frieden gezwungen werden könnten. Mit dem arabischen Frühling, der Ende 2010 begann und mehrere Diktatoren hinweg fegte, gab es die Hoffnung auf einen grundlegenden Wandel hin zu Demokratie. Wirkliche Unterstützung für die heterogenen Demokratiebewegungen gab es allerdings kaum. Libyen stürzte ins Chaos. In Ägypten gibt man sich zufrieden damit, dass nach dem Wahlsieg der islamistischen Moslembrüder das Militär unter General El-Sisi vor drei Jahren putschte und eine – westlich eingestellte – Diktatur errichtete.

In Syrien setzte der Westen anfangs auf einen Sturz von Machthaber Baschar al Assad, der übrigens zuvor jahrelang als Hoffnungsträger gefeiert und hofiert wurde. Dass in Syrien jedoch nicht nur Rebellen gegen den Diktator kämpfen, sondern sich rasch auch Islamisten sowie die Schutzmacht Iran einmischten, wurde lange ausgeblendet. Das Blatt wendete sich vollends, als Russland vor knapp drei Jahren militärisch zugunsten des Diktators eingriff. Wladimir Putin ging es vor allem um seine Marinestützpunkte in Syrien. Ein Sturz von Assad hätte Russlands Operationsbasis im Mittelmeer infrage gestellt. Heute muss nüchtern konstatiert werden, dass Assads Regime wegen der russischen Militärunterstützung den Großteil des Landes wieder unter Kontrolle gebracht hat. Von einem Sturz des Diktators Assad träumt man nicht einmal mehr in Washington.

Doch auch die Position Berlins ist zwiespältig. Einerseits bekundet Angela Merkel jetzt Verständnis für die Raketenschläge, nennt sie „erforderlich und angemessen“. Auf der anderen Seite aber will sie nicht, dass sich die Bundeswehr am Syrienkrieg direkt beteiligt. Doch obwohl die Lage wegen der Raketenangriffe der Alliierten nun noch verworrener ist, könnte Deutschland mäßigend einwirken. Merkel ist derzeit die einzige westliche Politikerin die sowohl gute Kontakte zu Trump, Macron und May als auch einen einigermaßen belastbaren Draht zu Putin hat. Auch zu Teheran, das für einen Frieden in der Region unverzichtbar ist, unterhält Berlin relativ gute Beziehungen. Die deutsche Kanzlerin und der neue deutsche Außenminister Heiko Maas könnten sich mit einer diplomatischen Initiative für einen Neustart von Friedensverhandlungen zu Syrien verdient machen. Und dies nicht zuletzt, um den vielen syrischen Flüchtlingen in Deutschland wenigstens eine Perspektive zur Rückkehr in die Heimat zu eröffnen. Wenn dort endlich Frieden herrschen sollte.