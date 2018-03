Parteien Vergoldeter Abschied aus der Politik Vielen Politikern fällt es schwer, aus dem Amt auszuscheiden. Doch nach dem Abtritt übernehmen manche lukrative Jobs.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Sigmar Gabriel tritt von der großen Bühne ab: Der frühere Außenminister ist nun einfacher Abgeordneter. Foto: Michael Kappeler/dpa

Gerhard Schröder: Gasmanager und zuweilen Unterhändler

Als Gerhard Schröder (73) vor Wochen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammenkam, war klar: Der Altkanzler war als Unterhändler unterwegs, um deutsche Journalisten aus türkischer Haft frei zu bekommen. Für solche diskreten Aufgaben im Auftrag der Bundesregierung wird außer den Reisespesen nichts gezahlt. Schröder hätte ein solches Zubrot auch gar nicht nötig. Schon bald nach seiner Kanzlerschaft im Herbst 2005 begann er wieder als Rechtsanwalt sowie für Wirtschaftsunternehmen zu arbeiten. Auch ist er Aufsichtsratschef des Bundesligaclubs Hannover 96. Besonders lukrativ – aber auch umstritten – ist sein Engagement beim Betreiber der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream.

Im vorigen Jahr wurde Schröder außerdem zum Aufsichtsratschef des russischen Staatskonzern Rosneft gewählt. Er bekomme „weniger als 600 000 Euro“ von Rosneft, hieß es. Daneben erhält Schröder ein Ruhegehalt von 6466 Euro im Monat, 35 Prozent des Kanzlergehalts, sowie weitere Bezüge für seine Zeit als Ministerpräsident und Abgeordneter.

Joschka Fischer: Vortragsreisender und Lobbyist

Der ehemalige grüne Außenminister Joschka Fischer (69) wechselte ebenfalls in die Wirtschaft. Schon wenige Monate nach dem Ende seiner siebenjährigen Amtszeit als deutscher Chefdiplomat hielt er gut dotierte Vorträge, etwa bei Investmentbanken, und übernahm eine Gastprofessur an der amerikanischen Princeton University. Mit seiner 2007 gegründeten Beratungsfirma Joschka Fischer Consulting war er Berater der Energieversorger RWE und OMV für das Gaspipeline-Projekt Nabucco, das Erdgas vom Kaspischen Meer über die Türkei nach Europa leiten sollte. Fischer war damit Lobbykonkurrent von Schröder mit dessen russischen Gasprojekten. In seinem Engagement für BMW macht der Ex-Minister unter anderem Werbung für das Elektroauto i3. Er schreibt vielbeachtete Bücher, etwa zur Zukunft Europas, und ist als Interviewpartner gefragt. Fischer, der – wie demnächst auch Schröder – zum fünften Mal verheiratet ist, lebt in einer Villa in Berlin-Grunewald.

Peer Steinbrück: Schachspieler und Levitenleser

Erst vergangenen Donnerstag stellte der ehemalige Bundesfinanzminister (2005 bis 2009) sowie 2013 gescheiterte SPD-Kanzlerkandidat in Berlin sein neues Buch vor: „Das Elend der Sozialdemokratie“. Eine Generalabrechnung mit seiner Partei, die nach der Wahlniederlage nicht mehr viel mit dem begeisterten Schachspieler zu tun haben wollte. Schon bald nach seinem Ausscheiden aus dem Ministeramt vor neun Jahren wurde Steinbrück (71) von Unternehmen, etwa dem Beratungsunternehmen KPMG, der Sparkasse Hamburg oder Stadtwerken, als Redner engagiert. Wegen der teilweise üppigen Honorare – zum Beispiel 25 000 Euro für einen Auftritt – geriet er später als Kanzlerkandidat heftig in die Kritik. Zwischen 2009 und 2013 habe er 1,25 Millionen Euro eingenommen, räumte er ein. Er werde jedoch weiter Vorträge halten und Bücher schreiben, deren Honorar er teilweise spende und teilweise für sich behalte, antwortete er Kritikern.

Minister ins „Abklingbecken“ Spektakuläre Wechsel Solch rasche und spektakuläre Wechsel von Spitzenposten in der Regierung in gut bezahlte Jobs in der Wirtschaft, wie ihn etwa Gerhard Schröder hinlegte, wären heute nicht mehr möglich. Nach einigen spektakulären „Seitenwechseln“, etwa von Ex-Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) zum Allianz-Konzern oder Ex-Staatsminister Eckhart von Klaeden (CDU) zu Daimler, erschwerte die noch amtierende Bundesregierung den Weg in die Wirtschaft etwas.

Verdacht auf „Interessenverquickung“ Beim Verdacht auf „Interessenverquickung“ soll eine Ruhezeit von einem Jahr eingehalten werden.

„Abklingbecken“ für Politiker Beobachter sprechen in Anlehnung an die Behandlung von ausgebrannten Kernbrennelementen in Atomkraftwerken von einem „Abklingbecken“ für Politiker. Mitglieder der Bundesregierung, also Minister und Staatssekretäre, dürfen in dieser Zeit nicht bei Unternehmen anheuern werden, in deren Betätigungsbereich sie als Politiker gewirkt haben.

Kommission berät über „Karenzzeit“ Über die Länge der jeweiligen „Karenzzeit“ berät eine Kommission. Die Entscheidung trifft das Kabinett. Kritiker halten die Regelung jedoch für zu lasch. Sie lasse zu viele Hintertüren offen. (rzw)

Sigmar Gabriel: Tief gefallen – aber weich

Selbst enge Parteifreunde in der SPD glauben, dass sich Sigmar Gabriel (58) das Ende seiner Polit-Karriere mit der Attacke gegen Ex-SPD-Chef Martin Schulz selbst eingebrockt habe. Weil Schulz nach dem Ende der Koalitionsverhandlungen das Auswärtige Amt für sich beansprucht hatte, wetterte Gabriel über dessen „Vertrauensbruch“. Das Fass zum Überlaufen brachte ein Interview Gabriels, in dem er seine kleine Tochter zitierte. Er könne doch froh sein, wenn er künftig mehr Zeit für die Familie habe und nicht mehr mit „dem Mann mit den Haaren im Gesicht“ (Schulz) zusammen sein müsse. Äußerlich gefasst reagierte Gabriel inzwischen auf seinen Abschied aus dem Amt. Nachfolger Heiko Maas werde das „exzellent“ machen. Einen Wechsel in die Wirtschaft plant Gabriel derzeit nicht. Mit dem Ministerübergangsgeld sowie den Abgeordnetenbezügen fällt er finanziell weich.

Ronald Pofalla: Vom Kanzleramt zur Deutschen Bahn

Zur Belohnung für den erfolgreichen CDU-Wahlkampf rückte Ex-Generalsekretär Ronald Pofalla (58) 2009 als Chef des Kanzleramtes ins Zentrum der Macht auf. Umstritten war jedoch nicht nur seine Rolle bei der Aufklärung des NSA-Spionageskandals, der er vor der Bundestagswahl 2013 für erledigt erklärte. Aus persönlichen Gründen schied er 2013 aus der Bundesregierung aus. Er wolle Kinder haben, hieß es. Er heiratete 2016 seine dritte Frau. Für viel Wirbel sorgte der Wechsel auf einen mit über 600 000 Euro im Jahr dotierten Vorstandsposten bei der Deutschen Bahn. Seit 2017 ist er dort für die Infrastruktur zuständig.

Franz Müntefering: Knorriger Sauerländer mit Herz

Der frühere Vizekanzler und Arbeitsminister Franz Müntefering (78) gehört zu den seltenen Fällen, in denen Politiker freiwillig, aus persönlichen Gründen aus dem Amt ausscheiden. Für die Pflege seiner krebskranken zweiten Ehefrau, Ankepetra, schied er aus dem Ministeramt aus. Allerdings wurde er nach dem Tod seiner Frau 2008 noch einmal als Übergangs-SPD-Vorsitzender gebraucht. Müntefering ist heute ehrenamtlicher Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes. Seine jetzige Ehefrau Michelle wird bald zur Staatsministerin für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt berufen.

