Regensburg Verkehrsinfarkt bremst Firmen der Region Staus und Probleme auf den Schienen belasten Unternehmen im Großraum Regensburg. Nun schlägt die Wirtschaft Alarm.

Von Bernhard Fleischmann und Andreas Maciejewski

Mail an die Redaktion Baustellen und zäh fließender Verkehr sind auf den Autobahnen rund um Regensburg keine Seltenheit. (Archivbild)Foto: altrofoto.de

Regensburg.Es ist heute schon schlimm mit dem Verkehr in und um Regensburg. Aber es wird noch schlimmer werden. Das glaubt immerhin die Hälfte der Betriebe, die an einer Befragung im Mai und Juni dieses Jahres teilgenommen haben. „Erschreckend“, sagt dazu der Präsident der Industrie- und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz/Kelheim, Michael Matt, beim Pressegespräch am Montag im Anschluss an die Vorstellung der Ergebnisse. Die IHK und die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz hatten Professor Dr. Edgar Feichtner vom Marktforschungsunternehmen mafotools GmbH mit der Umfrage beauftragt.

