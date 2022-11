MGB exklusiv Verkehrsministerium sieht in bidirektionalem Laden von E-Autos „bedeutendes Potenzial“ von Mareike Kürschner

Mail an die Redaktion Beim bidirektionalen Laden können E-Autos sowohl Strom beziehen als auch wieder ans Netz abgeben. −Symbolbild: dpa

Im Bundesverkehrsministerium (BMDV) wird die Entwicklung des bidirektionalen Ladens von E-Autos – der sogenannten „Vehicle-to-Grid“-Lösung – äußerst positiv gesehen.

„Die Technologie des bidirektionalen Ladens bietet aus Sicht des BMDV ein bedeutendes Potenzial, damit Elektrofahrzeuge künftig möglichst netzdienlich eingesetzt werden können“, sagte ein Sprecher des Ministeriums den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Bislang allerdings fehle der Technologie aber noch die Marktreife. „Die Bundesregierung arbeitet gegenwärtig daran, die regulativen Voraussetzungen zu schaffen, um das Potenzial des bidirektionalen Ladens zu realisieren.“ Beim bidirektionalen Laden können E-Autos sowohl Strom beziehen als auch wieder ans Netz abgeben – und so als mobile Speicher von Energie dienen. Gebraucht werden spezielle Ladestationen sowie eine angepasste Technik in den Elektrofahrzeugen. Sowohl Ladeinfrastrukturunternehmen als auch Autohersteller arbeiten an Lösungen.







Der Rückspeisung von Strom ins Netz steht ebenfalls die Bundesnetzagentur offen gegenüber. Die Lösung „ist generell sehr vielseitig und umfasst verschiedene Anwendungsfälle – denkbar sind beispielsweise die Vermarktung am Intraday-Markt oder die Vermarktung als Regelleistung“, sagte die Bundesnetzagentur der Mediengruppe Bayern. „Entsprechende technische und vertragliche Voraussetzungen sind von den Marktteilnehmern und Herstellern zu schaffen.“