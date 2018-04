Aussenansicht Versicherung für Gefangene Die Bundesländer lassen Gefangene „schwarz“ arbeiten – ohne Rentenversicherung. Das ist der falsche Weg..

Von Martin Singe

Regensburg.Die Bundesländer lassen Gefangene „schwarz“ arbeiten – ohne Rentenversicherung. Die Forderung nach „Rente für Gefangene“ wird immer wieder zwischen Bundesregierung und Ländern hin- und hergeschoben. Erst im Juni befasst sich die Justizministerkonferenz wieder mit dem Thema. „Aufgeschobene Inkraftsetzung“ – so nennt die Bundesregierung das Desaster, nach über 40 Jahren gesetzlicher Zusage. Die Altersarmut von ehemaligen Gefangenen ist vorprogrammiert.

Das Komitee für Grundrechte und Demokratie hatte 2011 eine Petition auf den Weg gebracht, die den Ausschluss der Gefangenen aus der Rentenversicherung trotz verfassungsrechtlich bindender Zusage im Strafvollzugsgesetz von 1977 skandalisiert hatte. Über 5300 Personen unterstützten das Anliegen, darunter über 3200 Gefangene. Der Anspruch auf Einbeziehung ergibt sich inhaltlich aus dem Würdegebot des Grundgesetzes, aus dem Sozialstaatsgebot, dem Gleichheitsgrundsatz und dem Resozialisierungsgebot.

Gefangene arbeiten für einen Stundenlohn von rund 150 Euro. Die Justizvollzugsanstalten bieten der Industrie billige Arbeitsbedingungen an. Man müsse nicht in die „Dritte Welt“ gehen, man könne diese Bedingungen auch hier haben, so argumentieren die Gefängnisleitungen. Und die Länder machen fette Gewinne. Dass die Einbeziehung der arbeitenden Gefangenen in die Rentenversicherung grundrechtlich geboten ist, scheint inzwischen von allen Akteuren akzeptiert worden zu sein. Letztlich geht es wohl um eine Auseinandersetzung darüber, wie hoch die Bemessungsgrundlage ausfallen soll. Die Gesetzesvorlage von 1977 ging von 90 Prozent (vom Mittel aller Versicherten) aus. Heute werden völlig niedrigere Prozentzahlen verhandelt. Als Grundrechtekomitee haben wir vor allem die Sozialdemokraten an deren eigene Begründung für ein entsprechendes Gesetz von 1979 erinnert: „Finanzielle Erwägungen dürfen in unserem sozialen Rechtsstaat nicht dazu führen, dass verbüßte Freiheitsstrafen lebenslange soziale Benachteiligungen für den Betroffenen und seine Familie nach sich ziehen“. Die Regierung Schmidt sprach bei dem Versuch des Gesetzeserlasses von einem „Gesetzesbefehl“, der sich aus dem Strafvollzugsgesetz von 1977 ergebe. Höchste Zeit, den „Befehl“ umzusetzen.

Der Autor ist Koordinator der Arbeitsgruppe Strafvollzug im Komitee für Grundrechte und Demokratie