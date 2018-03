Posten Versteckspiel um die neuen Minister Erst nach einem Ja der SPD-Basis zur GroKo will die CSU die Namen verraten. Noch geheimnisvoller geht es bei der SPD zu.

Von Reinhard Zweigler

Der Stern des CSU-Generalsekretärs steigt: Andreas Scheuer wird als künftiger Verkehrs- und Digitalminister gehandelt.

Berlin.Markus Lanz hat Dorothee Bär, eine mögliche CSU-Ministerin im nächsten GroKo-Kabinett, am Dienstagabend kräftig in die Mangel genommen. Immer wieder bohrt der ZDF-Moderator nach, ob die 39-Jährige aus Oberfranken Verkehrs- oder etwa Entwicklungshilfe-Ministerin wird. Doch Bär verrät nichts. Sie deutet nur an, dass sie nie wieder für ein solches Amt infrage kommen würde, wenn sie sich im Vorfeld zu einer öffentlichen Äußerung verleiten lasse. Und als Lanz obendrein fragt, wie sie ihre drei Kinder und den Politikjob unter einen Hut bringe, platzt Bär der Kragen. „Diese Frage beantworte ich erst, wenn sie auch meinem Mann gestellt wird“, sagt die CSU-Politikerin resolut.

Bär, die seit 2013 Staatssekretärin im Verkehrsministerium ist, könnte auf den emsigen Amtsinhaber im Entwicklungsministerium, Gerd Müller, folgen. Der CSU-Politiker aus dem Allgäu hat sich in den vergangenen vier Jahren international einen hervorragenden Ruf erworben. Müller (62) würde wahnsinnig gern Minister bleiben. Er könnte dennoch weichen müssen.

Dorothee Bär gilt als gesetzt

Denn Bär gilt laut Insidern als gesetzt. CSU-Chef Horst Seehofer müsse jüngeren und weiblichen Mitgliedern eine Chance einräumen, hieß es. Offiziell jedoch sagen weder Seehofer noch andere CSU-Granden auch nur ein Sterbenswörtchen über die künftigen Minister der Partei. Seehofer hatte der Vorsitzenden der Schwesterpartei CDU, Angela Merkel, sogar einen „Stilbruch“ vorgeworfen, weil die bereits vor dem Parteitag die CDU-Ministerliste präsentiert hatte. Bei den Christsozialen werde es ein solches Vorpreschen nicht geben. Erst nach dem – für die GroKo erfolgreichen – Mitgliedervotum der SPD werde die CSU am Montag in München ihre drei Minister für Berlin präsentieren.

Am Sonntag stellte Angela Merkel die Minister der CDU für eine mögliche GroKo vor.

So läuft die Groko-Entscheidung ab Freitag, 24 Uhr: Die Einsendefrist für die Stimmzettel der SPD-Mitglieder lief um Mitternacht ab.

Samstagabend: 120 ehrenamtliche Helfer beginnen im Willy-Brandt-Haus mit der Auszählung der Stimmzettel. Das dürfte die ganze Nacht in Anspruch nehmen.

Sonntag, 9 Uhr: Die SPD hat eine Pressekonferenz angesetzt, auf der das Ergebnis verkündet werden soll.

Montag, 10 Uhr: Die Gremien von CDU und CSU befassen sich in Berlin beziehungsweise München mit dem Ausgang des SPD-Mitgliederentscheids und den Folgen für die gemeinsame Regierungsbildung. (afp)

Dabei ist Seehofers Wechsel als künftiger Bundesminister des Inneren, für Bauen, Wohnen sowie für Heimat nach Berlin spätestens seit dem Ende der Koalitionsverhandlungen klar. Nach MZ-Informationen wird bereits eine Umsiedlung des für Bauen und Wohnen zuständigen Fachressorts aus dem bisherigen Umwelt- ins künftige Innenministerium vorbereitet. Auch plant der Bundestag die Einrichtung eines selbstständigen Ausschusses für Bauen und Wohnen, weil der Innenausschuss nicht mit weiteren Aufgaben überlastet werden soll. Als künftiger Verkehrs- und Digitalminister wird CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hoch gehandelt. Unter dem früheren Verkehrsminister Peter Ramsauer war er dort bereits von 2009 bis 2013 Staatssekretär, zuständig für Logistik.

Was wird aus Sigmar Gabriel?

Noch geheimnisvoller geht es bei der SPD zu. Fraktionschefin Andrea Nahles, die schon im nächsten Monat auf dem Parteitag in Wiesbaden auch zur Parteivorsitzenden gewählt werden soll, sagt nur: „Es gibt noch keine Festlegung, daher scheidet momentan überhaupt niemand aus.“ Zur Zukunft von Außenminister Sigmar Gabriel erklärt sie diplomatisch, der mache „seine Arbeit gut“. Im gleichen Atemzug lobt sie allerdings auch die anderen SPD-Minister, etwa Heiko Maas (Justiz), Barbara Hendricks (Umwelt) oder Katarina Barley (Arbeit und Soziales). „Alle sind gespannt wie ein Flitzebogen, wie es weitergeht. Aber wir alle müssen uns jetzt noch bis Sonntag ein wenig gedulden“, erklärt Nahles jetzt.

Sie sagt allerdings auch, gebraucht würden „Ministerinnen und Minister, die erfolgreich miteinander arbeiten“ können. Beobachter halten das für eine indirekte Absage an Gabriel. Der wird zwar von 88 Prozent der SPD-Anhänger hoch geschätzt, doch wegen politischer Alleingänge und wegen früherer Zerwürfnisse mit Nahles deutet vieles auf ein baldiges Ende der Ministerkarriere des Niedersachsen hin.

Nahles will die SPD-Ministerriege erst „einige Tage“ nach der Bekanntgabe der Mitgliederentscheidung vorstellen. Sie ist der Meinung, dass die Regierungsmitglieder erst im Fall des positiven Votums benannt werden sollen. Man dürfe bis dahin keine falschen Erwartungen wecken. Und sollte das Votum der SPD-Basis doch gegen die erneute GroKo ausfallen, dann „müssen wir alle tapfer sein“, meint Nahles. Sie hofft inständig, dass genau dieser Fall nicht eintreten wird.

