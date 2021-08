Aussenansicht Verwirklichung der Kinderrechte, jetzt! Die neue Regierung muss sich für wirkungsvolle Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und soziale Gerechtigkeit einsetzen.

Christian Schneider

Berlin.Nach den Ereignissen der letzten Wochen bestreitet sicher niemand, dass wir in unsicheren, ja unberechenbaren Zeiten leben. Dazu passt, dass nach den jüngsten Umfragen vollkommen offen ist, wie die Bundestagswahl in gut vier Wochen ausgehen wird. Eines steht jedoch schon fest: Die neue Bundesregierung muss sich enormen Herausforderungen stellen.

Corona, Klimakrise und Konflikte

In der heißen Phase des Wahlkampfs wird die politische Agenda von komplexen Krisen bestimmt, die weitreichende Folgen für das Leben und die Zukunft von Kindern haben. Dazu gehört die Covid-19-Pandemie, die für Kinder weltweit – auch bei uns – bestehende Probleme sowie Ungleichheiten verschärft und neue geschaffen hat.

Dazu gehört die Klimakrise, die in großem Maß die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der jungen Generation bedroht. Und dazu gehören Gewalt und Vertreibung in den Konfliktregionen der Erde, für die Kinder den höchsten Preis zahlen.

Seit der Gründung von Unicef vor 75 Jahren haben sich die Welt und das Aufwachsen von jungen Menschen gravierend verändert. An unserem Mandat, das Wohlergehen der Kinder zum wichtigsten Maßstab zu machen, hat sich nichts geändert. Wenn die heutigen Kinder und ihre Nachkommen eine Chance haben sollen auf ein Aufwachsen in Würde und ein friedliches Zusammenleben, dann müssen wir dringend handeln.

Angesichts der Herausforderungen, vor denen Mädchen und Jungen heute stehen, kommt es jetzt darauf an, unseren grundlegenden Werten zu folgen und einen klaren Kompass zu haben: das Wohl unserer Kinder und die Verwirklichung ihrer Rechte. Die kommende Bundesregierung hat daher die Aufgabe, in Deutschland und in der internationalen Zusammenarbeit die Lebensbedingungen und Perspektiven von Kindern dauerhaft zu verbessern und dabei kein Kind zurückzulassen.

Zukunft für Kinder gestalten

So machen wir schon heute die Welt zu einem besseren Ort für junge Menschen und stellen die Weichen für ein lebenswertes Morgen. Es liegt in der Verantwortung der Politik, Zukunft zu gestalten – für Kinder und mit Kindern. Die neue Bundesregierung muss sich für eine verstärkte, wirkungsvolle Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, für soziale Gerechtigkeit und für eine an den Kinderrechten orientierte Umwelt- und Klimapolitik einsetzen. Eine Politik mit Zukunft braucht die Verwirklichung der Kinderrechte, jetzt!

Der Autor Christian Schneider (Foto: Stefano Chiolo) ist Politologe und Geschäftsführer von Unicef Deutschland.

