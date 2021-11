Meinung Verzicht aufs Fliegen schont das Klima Vom vermeintlich erwachten Klimabewusstsein der Deutschen ist keine Rede mehr. Fliegen ist wieder in. Ein Kommentar.

Von Andreas Niesmann, Berlin-Korrespondent des Redaktionsnetzwerks Deutschland

Mail an die Redaktion Nachdem zu Beginn der Pandemie nur noch wenig Menschen geflogen sind, wird jetzt wieder fleißig in die Ferne gereist - zum Leidwesen der Umwelt. Foto: Robert Michael/dpa

Berlin.Natürlich, für die Lufthansa und deren immer noch mehr als 100 000 Beschäftigte sind die anziehenden Buchungszahlen bei Flugreisen eine gute Nachricht. Die Airline mit dem Kranich darf hoffen, die schwerste Krise in der Luftfahrtgeschichte schneller hinter sich zu lassen, als die meisten Experten erwartet hatten. Dieses Jahr wird unterm Strich noch ein Verlust stehen, ab dem kommenden aber will die am Umsatz gemessen zweitgrößte Airline der Welt wieder profitabel sein.

# Der Jubel von Vorstandschef Carsten Spohr ist deshalb verständlich. Und doch bleibt ein schaler Beigeschmack. Denn vom vermeintlich erwachten Klimabewusstsein der Deutschen ist plötzlich keine Rede mehr. Im Gegenteil. Viele Menschen haben offenbar nur darauf gewartete, dass die Fliegerei endlich wieder losgeht. Griechenland, Thailand, USA – jetzt wird gebucht, koste es, was es wolle. Nach Dauereinschränkungen und Lockdowns ist die Reiselust nachvollziehbar, und doch stellt sich die Frage, ob wir denn so gar nichts gelernt haben.

# Unter Klimaforschern ist unstrittig, dass das Höher, Schneller und Weiter in der Luftfahrt so nicht weitergehen kann, wenn wir den planetaren Grenzen Rechnung tragen wollen. Und die nun in strahlenden Farben gemalte Zukunftsvision klimaneutraler Jets ist derzeit vor allem das: Zukunft. Selbst wenn synthetische Kraftstoffe eines Tages den klimaschonenden Flug ermöglichen, bleibt der Energieverbrauch einer Flugreise immer noch extrem hoch. Und bis es so weit ist, hilft bei Flugreisen ohnehin nur eine Sache, das Klima zu schonen: Verzicht.