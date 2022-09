Pressekonferenz Video: Lauterbach und Wieler äußern sich zur Corona-Lage im Herbst

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und RKI-Chef Lothar Wieler (r.) haben sich zur Corona-Lage im Herbst geäußert. −Archivbild: afp

Mit dem Herbst zieht die Zahl der Corona-Ansteckungen wieder an. Zur Corona-Lage haben sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler am Freitag geäußert.

Akute Atemwegserkrankungen wie Covid-19 machen nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) derzeit mehr Menschen in Deutschland zu schaffen als in Vorjahren zur gleichen Zeit. „Der Infektionsdruck nimmt jetzt im Herbst in allen Altersgruppen der Allgemeinbevölkerung wieder deutlich zu“, heißt es im Covid-19-Wochenbericht vom Donnerstagabend, der sich teilweise auch auf andere Erkrankungen der Atemwege bezieht. Aber auch bei Schnupfen, Husten, Heiserkeit und Co. verzeichnet das RKI ein erhöhtes Niveau. Zur Corona-Lage im Herbst haben sich auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und RKI-Chef Lothar Wieler geäußert.

Hier die Pressekonferenz im Video:







− dpa