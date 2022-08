Deutlich teurer Video-Statement: Bundeswirtschaftsminister Habeck zur Gasumlage

Mail an die Redaktion Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will wegen der staatlichen Gasumlage weitere, zielgenaue Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger. −Archivbild: dpa

Auf Gaskunden in Deutschland kommen ab Herbst deutliche Mehrkosten zu: Bei 2,4 Cent pro Kilowattstunde soll die Höhe der staatlichen Gasumlage liegen. In einem Statement will sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dazu äußern.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will wegen der staatlichen Gasumlage weitere, zielgenaue Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger. Außerdem sollten Hilfsprogramme für die Wirtschaft verlängert werden.

Laut Habeck haben zwölf Gasimporteure ihre Ersatzbeschaffungskosten bei Trading Hub Europe angemeldet, einem Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber. Bezogen auf den Umlagezeitraum bis Anfang April 2024 machten diese Gasimporteure 34 Milliarden Euro an Kosten geltend, dies entspricht 90 Prozent der erwarteten Ersatzbeschaffungskosten für diese Zeit.

− dpa/vr