Aussenansicht Viel mehr als ein stilles Örtchen Menschenwürdige Sanitäranlagen fehlen weltweit, die Folge sind auch Krankheiten. Ein internationaler Verein hilft.

Von Mathias Anderson, Geschäftsführer von arche noVa – Initiative für Menschen in Not e.V.

Merken

Mail an die Redaktion Mathias Anderson, Geschäftsführer von arche noVa – Initiative für Menschen in Not e.V. Foto: Katharina Grottker Foto: Katharina Grottker/Katharina Grottker

Regensburg.Wir müssen die Pobacken zusammenkneifen – diese Durchhalteparole gab RKI-Chef Wieler kürzlich für den aktuellen Lockdown aus. Doch was im Corona-Winter möglicherweise ein guter Tipp ist, hilft beim Toilettengang definitiv nicht nachhaltig. Wenn es da drückt, dann braucht Mensch eine Toilette. So hat es die UNO-Vollversammlung vor genau zehn Jahren festgeschrieben – das Menschenrecht auf angemessene Sanitärversorgung, für jede und jeden weltweit. Der Status quo? Sieht weniger rosig aus.

Laut WHO fehlt es 2,3 Milliarden Menschen an jeglicher Sanitärversorgung, zwei Milliarden nutzen eine mit Fäkalien verunreinigte Trinkwasserquelle, etwa ein Viertel aller Schulen weltweit bieten keinerlei Toiletten, Waschräume oder Latrinen. Egal, wie man es nennt, es ist eine Katastrophe, die Menschen in ihrem Alltag einschränkt, ihrer Würde beraubt und nicht selten ihre Gesundheit gefährdet. Hier Abhilfe zu schaffen, ist uns als internationaler Hilfsorganisation ein wichtiges Anliegen.

Auch in Zeiten der Pandemie, wo wir in all unseren Projektgebieten die Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Covid-19 intensiviert haben, ebenso wie die Wasserversorgung in Krisenregionen, auch da steht das Thema Sanitärversorgung immer noch ganz oben auf unserer Agenda. Und das nicht nur am heutigen Welttoilettentag. So haben wir in den vergangenen Monaten mobile Klos für die Menschen in den Notunterkünften in Beirut geliefert, in Indonesien haben wir barrierearme Sanitäranlagen mit Rampe und Leitsystem gebaut. Schulen in ländlichen Gebieten Myanmars bekamen neue Latrinen und in Somalia wurden spezielle Mädchenwaschräume errichtet, um Schülerinnen eine angemessene Menstruationshygiene zu ermöglichen und damit einen kontinuierlichen Schulbesuch. Denn als nur das stille Örtchen oder der Vorrat an Klopapier.

„Für manche ist die Sanitärversorgung eine Form von Emanzipation und Selbstbehauptung.“ Mathias Anderson



Für manche ist die Sanitärversorgung eine Form von Emanzipation und Selbstbehauptung. Wie für Atimango Zabib und ihr Team im Mukono Distrikt in Uganda. Dort ist Sanitärversorgung Frauensache – und körperlich schwere Arbeit, denn bisher mussten die Sickergruben mit Eimern und Schaufeln entleert werden. Jetzt konnte die Selbsthilfegruppe mit unserer Unterstützung ein Klärfahrzeug anschaffen. Da bekommt das Wort Frauenpower einen ganz neuen Klang, denn jetzt steuern die Damen den Lkw, beherrschen die Pumptechnik und die Logistik. Wenn das kein Schritt in die richtige Richtung ist.