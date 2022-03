Ein Tesla lässt beim flotten Ampelstart alle Verbrenner als lahme Enten hinter sich. Ähnlich schnell ging es für deutsche Verhältnisse beim ersten deutschen Tesla-Werk zu. Wo ein hiesiger Konzern nach zwei Jahren gerade mal mit den Bauvorbereitungen beginnen würde, ist Tesla schon fertig und könnte vermutlich bereits in diesem Monat die ersten Autos „Made in Germany“ verkaufen. Am Freitag hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zur Pressekonferenz geladen. Dort soll die finale umweltrechtliche Genehmigung für Tesla verkündet werden.

Für das wirtschaftlich schwache Brandenburg ist die Ansiedlung ein Coup. Aber hinter der Euphorie knirscht der märkische Sand. Problem eins: das Wasser. „Sieht das hier vielleicht wie eine Wüste aus?“, witzelte der an seine Fabrik in Nevada gewöhnte Musk bei einem Besuch in Brandenburg. Doch die Gegend hat zwar viele Seen, aber wenig Grundwasser.

Problem zwei: die Arbeitsplätze. Tesla zahlt zwar gut, hält sich aber nicht an den Tarif, und die zu einem trickreichen Zeitpunkt abgehaltenen Betriebsratswahlen gewann eine arbeitgebernahe Liste. Arbeitnehmerrechte müssen weiter erkämpft werden. Problem drei: die Erwartungen: Musk und seine Produkte werden von seinen Anhängern kultisch verehrt. In Grünheide wird aber kein Kult hergestellt, auch nicht die revolutionäre Tesla-Software. Hier werden zunächst einmal nur Autos zusammengeschraubt, sonst nichts. Deutschland hat ein weiteres Autowerk, das ist alles. Die Verkehrswende kommt nicht aus Grünheide.