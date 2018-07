Galerie Viele surreale Szenerien in St. Klara Vladimir Ene unternimmt eine „Reise ans Ende der Nacht“.

von Florian Sendtner

Mail an die Redaktion Vladimir Ene vor seinem Bild „Gossip“ Foto: Sendtner

REGENSBURG.„Lügen, huren, sterben.“ Bardamu braucht nur drei Worte, um das Europa des Jahres 1914 auf den Punkt zu bringen. Der Ich-Erzähler in Louis-Ferdinand Célines berühmt-berüchtigtem Roman „Reise ans Ende der Nacht“ hat für den allseits grassierenden Hurra-Patriotismus nur Hohn und Spott übrig. Die Realität sieht schließlich anders aus: „Alles war Ersatz, der Zucker, die Flugzeuge, die Sandalen, die Marmeladen, die Photos; alles, was man las, verschlang, saugte, bewunderte, verkündete, widerlegte, verteidigte, war nichts anderes als Attrappe, Maskerade, gehässige Gespenster.“

In Deutschland ist Célines 1932 erschienener Roman seltsam abwesend, obwohl er angesichts der Renaissance des Nationalismus wieder ungeahnte Aktualität erlangt hat. Immerhin, 2013 hat ihn Frank Castorf im Münchner Residenztheater in einem Spektakel auf die Bühne gehievt. Jetzt ist die „Reise ans Ende der Nacht“ in die Regensburger Kapuzinergasse eingezogen. Der Künstler Vladimir Ene hat seiner Ausstellung in der dortigen Galerie St. Klara diesen Titel gegeben. Auf Nachfrage erklärt der Künstler aus Bukarest, der seit einem Vierteljahrhundert Beziehungen zu Regensburg hat, dass der Titel der Ausstellung nicht als Bebilderung des Romans von Céline zu verstehen sei. Es sei eher eine allgemeine Affinität zu Bardamus Sicht der Dinge, wobei Ene als Rumänen bei „Ende der Nacht“ zuerst das Jahr 1989 einfällt.

Vor so manchem von Enes mittel- bis großformatigen Gemälden ist die Assoziation zu Céline alles andere als abwegig. Da ist die surreale Szenerie von „Gossip“ (100 x 120 cm): vom Klatsch („gossip“) zum Latrinengerücht des Krieges ist es nicht weit, und auch was bei Céline „Attrappe, Maskerade, gehässige Gespenster“ genannt wird, kann man auf diesem (und anderen Bildern Enes) durchaus entdecken. Eine theatralisch aufgebauschte Dame hält auf „Gossip“ Hof, umgeben von den von ihr selbst in die Welt gesetzten Attrappen und Gespenstern.

Der schaurig-schöne Schlaf der Vernunft ist auch auf vielen anderen Bildern zu sehen. Enes Gemälde, von Violett- und Brauntönen beherrscht, entwickeln oft suggestive Kraft. Teils lässt er sich von Ikonen der Kunstgeschichte inspirieren, wie von Holbeins „Leichnam Christi im Grabe“ (1521), macht aber, wie Michael Eibl, der Direktor der katholischen Jugendfürsorge, die die Galerie betreibt, in seiner Eröffnungsrede zurecht betonte, immer Neues und Eigenständiges daraus.

Im Fall Holbein heißt das bei Ene „Fragile“: ein mit Holzbrettern umnageltes Bild, das den religiösen Blick von 1521 ins allgemein-menschliche weitet. Umgekehrt bleibt Ene da, wo er selbst unmittelbar religiös ist, etwa auf dem Bild „Roadside cross“, bieder, brav und unter seinen Möglichkeiten. Die Ausstellung läuft noch bis 19. August.