Kriminalität Viele Tote bei Angriff auf Moscheen In Neuseeland starben mindestens 49 Menschen, die Regierung spricht von Terrorismus. Die Entwicklungen im NewsBlog.

Mail an die Redaktion In einer Moschee der neuseeländischen Stadt Christchurch hat ein unbekannter Schütze das Feuer eröffnet und Berichten zufolge wohl mehrere Menschen verletzt oder getötet. Foto: Martin Hunter/SNPA/dpa

Wellington.Bei einem mutmaßlichen Terror-Angriff auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch sind am Freitag zahlreiche Menschen getötet worden. Dies bestätigte Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern. Zudem wurden durch Schüsse in den beiden Gotteshäusern mehrere Dutzend muslimische Gläubige verletzt. Ardern sprach von einem „terroristischen Angriff“. Die Polizei nahm vier Verdächtige fest, eine Frau und drei Männer, darunter auch einen Australier.

Verfolgen Sie die Entwicklungen in unserem NewsBlog: