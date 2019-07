Aussenansicht Vielfalt bringt Vielfalt Werkstätten für behinderte Menschen ermöglichen es Frauen und Männern mit Beeinträchtigungen, am Arbeitsleben teilzuhaben.

Lucia Dietlmeier

Merken

Mail an die Redaktion Lucia Dietlmeier ist Referentin der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen e.V.

Arbeitsmarkt und Arbeiten, gleich ob als Arbeiter, Angestellter oder Freischaffender, ist eine Form der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Selbst wenn das tägliche Sich-Aufraffen für manchen eine Hürde darstellt, so findet man über seinen Beruf gesellschaftliche Anerkennung. Auf Partys und beim sich Kennenlernen fällt früher oder später fast immer der Satz „Und womit verdienst du so deinen Lebensunterhalt?“ Mit dieser Frage will man erfahren, womit die oder der andere sich tagtäglich beschäftigt, also was sie oder ihn ausmacht und prägt, worüber man sich unterhalten oder gar Erfahrungen austauschen kann – und eben, was sie oder er zur Gesellschaft beiträgt.

Die Arbeitslosenquote lag im März bei 3,2 Prozent. Dennoch gibt es Menschen, die keinen Arbeitsplatz finden. Manche haben möglicherweise nicht die passende Qualifikation, schließlich werden in vielen Branchen händeringend Fachkräfte gesucht. Anderen stehen persönliche Beeinträchtigungen im Wege oder sie wurden gar deswegen aus dem ersten Arbeitsmarkt aussortiert. Um Menschen mit Behinderung die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, gibt es eine Vielfalt an Instrumenten für Arbeitgeber: Die Integrationsämter leisten besondere Unterstützung bei außergewöhnlichen Belastungen von schwerbehinderten Mitarbeitern. Seit 2014 gibt es in Bayern das Projekt „Begleiteter Übergang Werkstatt – allgemeiner Arbeitsmarkt“ und seit 2018 deutschlandweit das „Budget für Arbeit“.

Zu dieser Vielfalt zählen die Werkstätten für behinderte Menschen. Auch sie begleiten Beschäftigte beim Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt oder beim „Budget für Arbeit“. Mehr noch, sie bieten Außenarbeitsplätze in Unternehmen auf dem ersten Arbeitsmarkt an; hier genießen die Beschäftigten den sozialen Sicherungsschutz der Werkstätten und arbeiten trotzdem „draußen“. Manche Werkstattträger bieten in Inklusionsbetrieben attraktive Arbeitsplätze. Mit über 40 000 belegten Plätzen, davon 34 000 im Arbeitsbereich, stellen die bayerischen Werkstätten ein nennenswertes Kontingent an inklusiven Arbeitsplätzen. So können Menschen auch mit schweren Beeinträchtigungen ihre gesellschaftliche Teilhabe verwirklichen. Schön wäre, wenn die ganze Breite der Vielfalt in der Gesellschaft mehr Anerkennung finden würde.

Weitere Beiträge der Rubrik Außenansicht finden Sie hier.

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp