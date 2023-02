Fahrplan bis 2030 „Vier bis fünf Windräder pro Tag“: Wie Scholz den Ausbau von Windkraft beschleunigen will

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will den Ausbau der Windkraft an Land massiv beschleunigen. Bis 2030 müssten „an Land im Schnitt vier bis fünf Windräder jeden Tag“ gebaut werden, um die Klimaziele zu erreichen, sagte Scholz der „Bild am Sonntag“.

Seine Regierung gehe dies nun „generalstabsmäßig“ an und erstelle einen „Fahrplan, was bis wann an neuen Anlagen gebaut sein muss“. „Jeden Monat wird es dann ein Gespräch mit den Ländern geben, wie weit sie damit vorangekommen sind“, kündigte Scholz an. „Was nicht pünktlich geschafft wird, muss aufgeholt werden.“







2022 nur 1,5 Windräder pro Tag

Im vergangenen Jahr hatte die Leistung von Windrädern an Land nur leicht zugenommen. Sie stieg nach Branchenangaben um 4,3 Prozent. Neu errichtet wurden demnach 551 Anlagen mit 2403 Megawatt Leistung, also ziemlich genau 1,5 Windräder pro Tag. Deutschlandweit gab es zum Jahresende 28.443 Windenergieanlagen.

In Bayern gibt es seit Jahren die strikte 10H-Regel, wenn es nach er Ampel-Regierung geht. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) war deswegen bei Markus Söder. Der Landtag hat im Oktober , die bayerische SPD will die Regel bringen.

Mit dem Windenergie-an-Land-Gesetz werden Flächenziele für den Ausbau vorgegeben. Bis Ende 2032 müssen demnach die Länder zwei Prozent der Bundesfläche für die Windenergie ausweisen. Bislang sind es laut Bundeswirtschaftsministerium 0,8 Prozent.

