Aussenansicht Vier Millionen zur Strecke gebracht Mit der Eröffnung der Fuchsjagd wurde wieder die Diskussion ausgelöst, ob jagdrechtliche Bestimmungen noch zeitgemäß sind.

Karlheinz Seidl

Mail an die Redaktion Karlheinz Seidl ist Mitglied im Verein Menschen für Tierrechte Regensburg e.V.

Regensburg.Mit der Eröffnung der saisonal bedingten Fuchsjagd wurde wieder die Diskussion ausgelöst, inwiefern jagdrechtliche Bestimmungen überhaupt aus ökologischen und ethischen Gesichtspunkten noch zeitgemäß sind. In 2017/2018 wurden in Deutschland über vier Millionen Tiere zur Strecke gebracht, darunter sehr viele Hauskatzen. Die Zahl der Jäger stieg in 2017/18 im Vergleich zu den Vorjahren um 7800 auf etwa 381 000 Jagdscheinbesitzer an, ebenso nimmt die Zahl der erschossenen Tiere zu.

Öffentlichkeit sieht Waidmänner kritisch

Die Jagd in ihrer heutigen Form wird von der Öffentlichkeit daher in zunehmendem Maße kritisch gesehen oder als nicht mehr dem Zeitgeist entsprechend ganz abgelehnt.

Misstrauisch ist man auch gegenüber dem immer wieder lautstark verkündeten Credo der Jägerschaft über die unabdingbare Notwendigkeit der traditionellen Jagd als „Hege“. Diese Aussage bleibt umstritten, denn es gibt auch andere Meinungen: Die Jagd in der heutigen Form zerstört die natürlichen Familienverbände, führt zu erhöhter Geburtenrate und zu vermehrten Wanderungen von Tieren, gefährdet die Natur teilweise in ihrem Bestand, neurotisiert die Tiere, führt zu vermehrter Nachtaktivität.

In Holland weitgehend abgeschafft

Vor allem wird die gegenwärtige traditionelle Jagd sehr in Frage gestellt, wenn man hört, dass in Holland die traditionelle Jagd schon seit einigen Jahren bis auf wenige jagdbare Arten weitgehend abgeschafft wurde, das Gleiche gilt für Griechenland. Gegenteiliges auch aus der Schweiz: Bereits 1974 trat im Kanton Genf ein vollständiges Jagdverbot in Kraft, seitdem regulierten sich die Wildtierbestände selbstständig.

Zugegeben, der Auftrag für die Fürsorge des Walbestandes und der Natur von Jagdpächtern wird anerkannt. Aber worin zum Beispiel besteht der tiefere Sinn, Enten flugunfähig zu machen? Damit sie nicht flüchten können, um sie dann abzuschießen? Wie steht es mit Fallenfang, dem sehr fragwürdigen Schießbetrieb einer Treibjagd oder der oft brutalen Baujagd?

Novellierung der Jagdgesetze ist überfällig

Es besteht der nicht unbegründete Verdacht, dass die Jagd und Jagdlobby trotz Gesetzen und Verordnungen heimlich zu einem kaum überschaubaren Selbstläufer geworden sind. Die Notwendigkeit der Jagd gehört auf den Prüfstand, zumindest eine totale Novellierung des Bundes- und der Landesjagdgesetze ist längst überfällig.