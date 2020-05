Aussenansicht Von Brot, Gebeten und Spielen Während Rubel und Ball rollen und Hände wieder kollektiv gefaltet werden dürfen, steht die Bildung auf dem Abstellgleis.

Von Viktor Gebhart, Nachhaltigkeitsexperte

Regensburg.Ball und Rubel rollen wieder, Hände werden wieder kollektiv gefaltet. Bildung aber steht auf dem Abstellgleis. Mal wieder. Corona ist keine Pandemie mehr, Corona ist Religion. Schwarz-weiß-Denken par excellence. Ein kritisches Grau ist unzulässig. Undebattierbar: Prävention ist wichtig. Unerträglich: Wie selbst sonst kritisch Aufgeklärte in den hysterischen Kanon miteinstimmen und die Entweihung von Bürger- und Menschenrechten unter dem Deckmantel der Solidarität nicht nur gewähren lassen, sondern gar gutheißen. Während andere sich mit krudestem und absurdestem Geschwurbel befassen, das selbst Low-Budget Sci-Fi-Produzenten Schamesröte ins Gesicht treiben muss. Die Menschen schütteln den Kopf, bevor sie sich zum Shoppen eingespielt den Maulkorb hochzupfen – das neue Must-have mit Kultstatus.

Wer sein Bier zum Bundesligaspiel will, muss genügsam sein. Das rechtfertigende Gestammel der Bundespressekonferenz, wie das Balltreten sich mit aktuellen Einschränkungen vereinbaren ließe, erinnert an Loriot. Das neue Zeitalter der Unrechtmäßigkeit und Verhältnislosigkeit braucht klassisches Opium fürs Volk – Brot, Gebete und Spiele helfen seit jeher. So ist kein Argument hanebüchen genug, sie zu liefern. Während Rubel und Ball rollen und Hände wieder kollektiv gefaltet werden dürfen, bleibt der Schlüssel zum Wandel vorenthalten: Bildung.

„Wandel bedeutet Veränderung – ungemütlich, anstrengend, unbeliebt.“



Wo sonst räumliche Distanz und Maske reichen, wird sie – die Unangenehme – aufs Online-Abstellgleis geschoben. Wandel bedeutet Veränderung – ungemütlich, anstrengend, unbeliebt. Etwas für freitägliche Schulschwänzer. Wie wurden diese noch kürzlich gerügt dafür. Ihr Engagement zum Erhalt des Planeten dürfe ihrer Bildung nicht im Weg stehen. Das sei katastrophal und fahrlässig. Diese kritischen Stimmen scheinen verstummt.

Die wissenschaftlich fundierten Fakten, die die Kids zum Anlass nahmen, auf die Straßen zu gehen, kontrastieren mit den derzeit kaum fundierten Annahmen, die dies heute verbieten. Das jahrzehntelange Herunterwirtschaften des Gesundheits- sowie Bildungssystems trägt faule Früchte – nebst unserem Mensch-Tier-Verhältnis die Brutstätte kommender Ausnahmezustände. Was wir brauchen, sind Bildungsinstitutionen, die ganzheitlich und nachhaltig aufklären. Mir reicht es. Ich gründe eine.

