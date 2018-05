Bundeswehr Von der Leyens Schicksalsjahr Die Verteidigungsministerin richtet die Armee neu aus und kämpft um zusätzliches Geld. Das wird auch dringend benötigt.

Von Reinhard Zweigler

Ein Kampfpanzer vom Typ „Leopard 2A7" steht in Niedersachsen für eine Truppenübung bereit. Foto: Philipp Schulze/dpa

Berlin.Die Auslandseinsätze der Bundeswehr rückten in den 90er Jahren in den Fokus der Verteidigungspolitik. Sie banden enorme Mittel, Material und Soldaten der nach dem Ende des Kalten Krieges stark verkleinerten Bundeswehr. Beim Heer, aber auch der Marine und der Luftwaffe, wurde massiv abgebaut, weil es die „Bedrohung aus dem Osten“ nicht mehr gab. Panzer, Flugzeuge und Schiffe wurden verschrottet und Kasernen aufgegeben. Zudem wurde die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft.

Doch bereits mit dem neuen Weißbuch von 2016 reagierte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen auf neue Bedrohungen. Etwa, wie man dem Versuch Russlands begegnen soll, „geostrategische Machtpolitik und militärische Gewalt als Form der Interessendurchsetzung zu etablieren“, wie es die CDU-Politikerin formulierte. Siehe die Krim-Annexion durch Moskau. Spätestens mit dem Nato-Gipfel 2016 liegt der Fokus der Bundeswehr nicht mehr nur auf Auslandseinsätzen. Es kommt gewissermaßen zu einer „Renaissance der Abschreckung“ verbunden mit der Rückbesinnung auf die Verteidigungspflichten des Bündnisses.

Ablesbar ist dies etwa an der zentralen Rolle der neuen schnellen Eingreiftruppe der Nato in Osteuropa, die ab 2019 von Deutschland geführt werden soll. In diesem Zusammenhang wird auch die Stärke der Bundeswehr, bislang 185 000 Soldaten, wieder angehoben. Es geht ebenfalls um das bessere Zusammenwirken von Nato-Truppenteilen in Europa sowie um neue Fähigkeiten, etwa für einen raschen Lufttransport von Truppen und schwerem Kriegsgerät.

Veränderte internationale Lage



Grund für den Richtungsschwenk der Bundeswehr sind die enormen Veränderungen der internationalen Lage in den vergangenen zehn Jahren. Mit dem „arabischen Frühling“ von 2010 wurden nicht nur Diktatoren gestürzt, sondern es entwickelten sich auch verheerende Kriege, so im Irak und in Syrien. Einschneidende Veränderungen erfolgten zudem im Zuge der russischen Politik. Neben der Krim-Besetzung ist Russland am Krieg in der Ostukraine durch massive Unterstützung der Separatisten beteiligt. Zudem stellte Russlands Präsident Wladimir Putin neue Waffensysteme vor. Modernste russische Raketen sollen die Luftabwehr der Nato umgehen können. Hinzu kommt die Bedrohung durch Terroristen – sogenannte asymetrische Kriege, bei denen sich nicht mehr ganze Armeen gegenüberstehen – oder Cyber-Attacken im Internet. Das alles macht eine neue Fokussierung auf die Landes- sowie Nato-Bündnisverteidigung notwendig.

Doch die Lage der Bundeswehr ist trist. Immer wieder machen Meldungen über die unzureichende Einsatzfähigkeit von Waffen, Material und Infrastruktur traurige Schlagzeilen.

Derzeit soll von sechs U-Booten der Marine keines einsatzfähig sein. Die internationalen Einsätze der deutschen Seestreitkräfte, etwa mit Fregatten, Korvetten oder Versorgungsschiffen, könnten nur gerade noch so gewährleistet werden, heißt es. Bei der Luftwaffe sieht es ebenfalls düster aus. Von 182 Eurofightern wären lediglich zehn für Einsätze startklar. Und weil die Luftwaffe nur über eine kleinen Vorrat an Luftkampfraketen verfüge, sollen sogar lediglich vier Kampfjets für reale Missionen verfügbar sein.

Enorme Probleme bereitet das neue Transportflugzeug A400M. Von den an die Luftwaffe ausgelieferten 18 Maschinen bleibt ein Großteil am Boden, weil immer neue technische Probleme auftreten. Die seit Jahrzehnten eingesetzten Transall müssen weiterhin fliegen, mit erheblichen Reparatur- und Wartungsaufwand. Ein neues Sturmgewehr als Nachfolger des in die Kritik geratenen G36 ist nicht in Sicht. Soldaten und Soldatinnen klagen zudem über Überlastung durch häufige Auslandseinsätze sowie schlechte persönliche Ausrüstung. Von der Leyen hatte allerdings gerade auf diesen Gebieten eine „Trendwende“ versprochen.

Viele Milliarden nötig

Zudem kostet die Neuausrichtung der Bundeswehr Milliarden. Im Koalitionsvertrag bekannten sich Union und SPD zwar zu höheren Verteidigungsausgaben, doch konkrete Ziele für den Wehretat der nächsten Jahre wurden darin nicht festgezurrt. Für dieses Jahr wird ein Verteidigungshaushalt von insgesamt 38,5 Milliarden Euro geplant. Der Haushalt soll in der kommenden Woche im Bundestag beschlossen werden. Nach der mittelfristigen Planung werde der Wehretat bis 2021 auf 42,4 Milliarden Euro ansteigen. Doch dieser Zuwachs decke kaum die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst ab, die bei der Armee mit 3,1 Milliarden Euro zu Buche stehen. Die Verteidigungsministerin hat dagegen einen Investitionsbedarf bis 2021 von zwölf Milliarden Euro angemeldet. Der Chef des Bundeswehrverbandes, Andre Wüstner, rechnet vor, dass sogar 15 Milliarden Euro zusätzlich aufgewendet werden müssten, um die „existierende Mangelverwaltung“ wieder einigermaßen flott zu machen. Der Wehrbeauftragte, Hans-Peter Bartels (SPD), verlangt sogar eine Steigerung der Wehrausgaben um 20 Milliarden Euro bis zum Jahr 2021.

Attraktiverer Arbeitgeber



Das Jahr 2018 könnte zum Jahr der Wahrheit für die Bundeswehr und für die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt (IBuK) Ursula von der Leyen werden. Den von ihr angemeldeten Mehrbedarf bis 2021 schlüsselt die CDU-Ministerin so auf: 5,4 Milliarden für neue Rüstungsgüter, für 2,2 Milliarden Euro mehr soll die Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiver gemacht werden, für die Herausforderungen der Digitalisierung sollen es 1,6 Milliarden Euro mehr sein. Defizite in der persönlichen Ausrüstung der Soldaten sollen durch 1,3 Milliarden Euro behoben werden.

Allerdings beißt die Verteidigungsministerin mit ihren Forderungen bei Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bisher auf Granit. In der künftigen Finanzplanung werde lediglich „rund ein Viertel“ des Bedarfs der Bundeswehr abgedeckt, beklagt das Verteidigungsministerium. Von den bis 2021 dem Bund zur Verfügung stehenden Steuermehreinnahmen in Höhe von 46 Milliarden Euro konnte von der Leyen lediglich eine Milliarde für die Bundeswehr sichern. Ihr politisches Schicksal ist damit verknüpft, ob sie mehr Geld für die Bundeswehr herausholen kann.

