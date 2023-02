MGB exklusiv Vor Flüchtlingsgipfel: Union im Bundestag fordert temporäre Grenzkontrollen von Thomas Vitzthum

Vor dem am Donnerstag von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) veranstalteten Flüchtlingsgipfel haben Unionspolitiker in Bund und Ländern deutliche Schritte zur Begrenzung der Migration gefordert.

„Die Ampel muss umsteuern und endlich die illegalen Einreisen begrenzen. Bisher ist die Innenministerin gescheitert. Tschechien hat seine Grenzkontrollen gegenüber der Slowakei, entgegen den Zusagen gegenüber Frau Faeser, wieder eingestellt. Die Maßnahmen von Faeser gegenüber der Schweiz sind wirkungslos. Von der Schweiz aus haben sich die unerlaubten Einreisen verfünffacht. Zusammen mit der notwendigen Hilfe für unsere ukrainischen Nachbarn führt dies zu einer Überlastung der Kommunen“, sagte der innenpolitische Sprecher der Union im Bundestag, Alexander Throm (CDU), der Mediengruppe Bayern. Throm fordert notfalls auch Kontrollen an den Grenzen. „Wenn die Bundesregierung die Lage nicht in den Griff bekommt, müssen auch temporäre Grenzkontrollen erwogen werden“, so der CDU-Politiker.







Lindholz: „Kommunen brauchen sofort massive Unterstützung“

Unionsfraktions-Vize Andrea Lindholz (CSU) sprach in dem Zusammenhang von einem „Flüchtlingsgipfelchen“. Sie spricht der Bundesinnenministerin die Kompetenz ab, „um die dringend benötigte ressortübergreifende Antwort auf die prekäre Lage in den Kommunen zu organisieren. Der Kanzler muss endlich sein unsägliches Schweigen in der Migrationspolitik beenden und das Thema zur Chefsache machen.“ Auch Lindholz forderte eine Begrenzung der Zahlen: „Die Kommunen brauchen sofort massive Unterstützung des Bundes bei der Unterbringung und konkrete finanzielle Zusagen. Vor allem muss die irreguläre Migration spürbar begrenzt werden. Zusätzliche Aufnahmeprogramme sollte die Bundesregierung umgehend aussetzen.“

Herrmann fordert deutlich mehr Unterbringungsmöglichkeiten

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte von Faeser deutlich mehr Unterbringungsmöglichkeiten und eine „Verdreifachung der Bundesbeteiligung“. Er sagte der Mediengruppe Bayern: „Der Bund muss unsere Kommunen, die bei der Flüchtlingsaufnahme am Anschlag sind, deutlich stärker unterstützen und entlasten. Wir brauchen viel mehr Bundesliegenschaften. Die letztes Jahr zur Verfügung gestellten Immobilien reichen nicht einmal, um den Zugang von einem halben Monat unterzubringen. Und wir brauchen mehr Geld vom Bund: Für 2023 stellt der Bund für alle Bundesländer nur 2,75 Milliarden Euro zur Verfügung. Allein in Bayern rechnen wir mit rund 1,5 Milliarden Euro allein im Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums für Asyl und Integration – da sind die zusätzlichen Kosten für die Beschulung, für Kinderbetreuung, für pflegebedürftige Menschen und, und, und noch gar nicht eingerechnet. Eine Verdreifachung der Bundesbeteiligung wäre daher ohne weiteres sachlich gerechtfertigt.“ Herrmann sprach von nötigen acht Milliarden Euro. Darüber hinaus erwartet auch er eine Begrenzung. „Darüber hinaus erwarte ich endlich Taten bei der Begrenzung der illegalen Zuwanderung. Von diesem Migrationsgipfel muss darüber hinaus ein unmissverständliches Signal ausgehen, dass es keine zusätzlichen Aufnahmeprogramme mehr gibt.“