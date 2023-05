MGB exklusiv Vor Start von erstem Bürgerrat: Bundestagspräsidentin Bas lobt Pläne von Daniel Pfeifer

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat die geplante Einsetzung des ersten Bürgerrats des Bundestags als Erfolg für die Demokratie verteidigt.

„Bürgerräte sehe ich als Brücken zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie der Politik, die frische Sichtweisen und neues Vertrauen in die etablierten Institutionen bringen können“, sagte Bas den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Durch die Erfahrungen aus vergangenen Pilotprojekten habe man ein gutes Konzept erarbeiten können. „Alle sollten mitreden können. Wir möchten die Vielfalt unserer Gesellschaft noch besser abbilden.“ Der erste Bürgerrat mit dem Thema „Ernährung im Wandel“ soll am Mittwochabend im Bundestag verabschiedet werden und geht auf eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag zurück.

„Gesellschaftsrat“ abgelehnt

Dagegen lehnt Bas jedoch die Forderung der Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ nach einem „Gesellschaftsrat“ ab. Dies sei in Kernaspekten nicht mit der repräsentativen Demokratie vereinbar. „Bürgerräte ergänzen und bereichern unsere repräsentative Demokratie. Sie können nicht an ihre Stelle treten, aber unseren parlamentarischen Verfahren einen wichtigen Schub geben“, sagte Bas. Am Ende müssten aber Abgeordnete selbst entscheiden und politische Verantwortung übernehmen.

Der Vorschlag der Letzten Generation aber erweckt laut Bas „den Eindruck, die Abgeordneten sollten zur Umsetzung gezwungen werden. Ein solcher Eingriff in das freie Mandat würde unsere parlamentarische Demokratie aushöhlen.“ Auch die angedeutete Fragestellung des Gesellschaftsrates „Wie beendet Deutschland bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe?“ sei nicht neutral. „Aus meiner Sicht steht bei diesem Modell das gewünschte Ergebnis schon im Vorfeld fest. Das nimmt die Bürgerinnen und Bürger mit ihren unterschiedlichen Meinungen nicht ernst.“