Exklusiv Vor Weltklimagipfel: Brantner (Grüne) gegen stärkeres finanzielles Engagement Deutschlands von Thomas Vitzthum

Die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Franziska Brantner (Grüne), hat vor der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Weltklimagipfel einem stärkeren finanziellen Engagement Deutschlands eine Absage erteilt.

Brantner sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: „Deutschland hat seine internationale Klimafinanzierung auf ein Höchstniveau angehoben und Bundeskanzler Scholz hat beim G7-Gipfel zugesagt, diese Summe bis 2025 auf jährlich mindestens sechs Milliarden Euro zu steigern.“ Die Hälfte davon gehe in Klimaschutz, die andere in Anpassungen an die Klimakrise. „Damit entsprechen wir den berechtigten Forderungen des globalen Südens.“







Als stärkste europäische Wirtschaftskraft trage Deutschland Verantwortung dafür, die Technologien und Möglichkeiten eines nachhaltigen Wohlstands hierzulande und weltweit voranzubringen und gleichzeitig einen Beitrag an finanziellen Mitteln für Transformation und Adaptation im globalen Süden zur Verfügung zu stellen. „Wir müssen verdeutlichen, dass die akuten Krisenmaßnahmen kein Abwenden von der grünen Transformation sind, sondern im Gegenteil ihr Beschleuniger.“