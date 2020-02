Aussenansicht Vorbilder für Jugendliche Junge Gründer zeigen, wie es funktionieren kann, Träume und Geschäftsideen erfolgreich umzusetzen, meint unser Gastautor.

Hauke Schwiezer, Betriebswirt

Merken

Mail an die Redaktion Hauke Schwiezer ist Co-Founder und CEO bei Startup Teens.

Hipster-Bart, verwaschene Jeans, jugendliches Aussehen, dynamisches Auftreten – das ist Daniel Krauss. Auf einem Uni-Campus würde er sich kaum von anderen unterscheiden und doch ist er einer der drei Gründer von Europas größtem grasgrünen Fernbusanbieter FlixBus. Krauss, der schon während des Studiums ein erfolgreiches IT-Startup gegründet hat, ist der Prototyp eines dynamischen Gründers und Vorbild, mit dem sich Jugendliche identifizieren können. Unser Land hat viele solcher Vorbilder zu bieten: Julia Bösch von Outfittery, Fränzi Kühne von TLGG oder die Gründer der erfolgreichsten Lernapp Deutschlands „simpleclub“, Alex Giesecke und Nico Schork. Sie alle zeigen, wie es funktionieren kann, seine eigenen Träume und Geschäftsideen erfolgreich umzusetzen, mit Rückschlägen umzugehen, Chancen zu nutzen und die eigene berufliche Zukunft darauf aufzubauen.

Allerdings sind diese Vorbilder in unserer Gesellschaft zu wenig sichtbar. Einer Yugov-Umfrage zufolge wünschen sich zwei Drittel der befragten 16-25-Jährigen mehr weibliche Vorbilder in der Unternehmenslandschaft; mehr als die Hälfte würden gerne ein Unternehmen gründen, weiß aber nicht wie. Denn unternehmerische Bildung fristet an deutschen Schulen ein Schattendasein. Um das zu verändern, hat die Non-Profit-Initiative Startup Teens die Kampagne #germanystartup ins Leben gerufen. Sie verfolgt zwei Ziele: Zum einen will sie inspirierende Gründer und Unternehmer als Vorbilder für Jugendliche sichtbar machen. Dazu kann jeder, der sich für mehr Entrepreneurship Education einsetzt, unter www.startupteens.de/kampagne sein persönliches Kampagnenfoto herunterladen, dieses auf seinen Social Media-Kanälen posten und damit Öffentlichkeit für dieses Thema schaffen. Zum anderen macht die Kampagne auf den YouTube-Kanal der Initiative aufmerksam, auf dem Schülerinnen und Schüler geballtes Wissen rund um Unternehmertum und Gründergeist finden; kostenfrei und jederzeit abrufbar. Der Kanal ist der am schnellsten wachsende im Bereich Entrepreneurship für Jugendliche in Deutschland und zählt nach knapp 12 Monaten fast 12 400 Abonnenten. „Ich bin dabei, weil die Kampagne von Startup Teens extrem wichtig ist“, sagt Daniel Krauss, CIO von FlixBus. Denn unsere Wirtschaft braucht auch in Zukunft clevere Köpf, um zukunftsfähig zu bleiben.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.