Wacklige Harmonie in der SPD

Berlin.Das Bedürfnis nach Harmonie in der SPD ist zum Jahresauftakt groß. Die Erinnerungen an die Härten von 2019 stecken den Sozialdemokraten noch tief in den Knochen: Der Rücktritt von Andrea Nahles, die schier endlos scheinende Suche nach einer neuen Parteispitze, die 15,8-Prozent-Schlappe bei der Europawahl. Und: Kein einziges Mal kam die SPD im vergangenen Jahr in Umfragen auf 20 Prozent, nicht einmal annähernd. Nach all diesen Tiefpunkten und inneren Zerwürfnissen bemühte sich die SPD-Fraktion bei ihrer Klausur zum Jahresauftakt gestern und vorgestern sichtlich darum, versöhnliche Töne anzuschlagen. Geläutert ins neue Jahr – diesen Eindruck will man vermitteln.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ###### #### ## #### ### ### ####### ######### ### #### ### ##### ############. ###### ##### ### ####### ######-####### ######## ####### ###### ########### ## ### ####: ## ###### ### ########## ### ############ ### ####### ################ ### ##### ###### ### ##### ######, ### ########## ########## ### ########## #########, ################ ### ####### ############### #######. ### ##, ### #### #### ### #### ###### ########## #############, #### ## ############# ### #######, ###### ### #######. ### ### #########.

### ## #### ###### #### #### ##### ##### ## ### ######## ### ### ############## #########. ### #### ### ##### ########? ###### ##### #### ### ### ################# ##### ####### ##### ## ###### ####. ######### ####### #### ####### #### ######, #### ## #### ###### ########## ### ### ########### #### ####: ##### ### #### ######### ##########, #### ### ############# ### #### #### ##### ## ######## ####### ########. ### ####### ######### ### ############ ########## ### ########### ### #### ######## ##########. ## ##### ### ##### #### ## ###### #####, ## ###### #######. ### ###### ###### #### ######, ##### #### ## ### #########, ########### ##### #### #######, ####### ### ######## ########## ########.

### ####### ####### ### ### ### ### #### ## ### ########### #######: ### ######## ### ### ###### #########. ##### ### ######-####### ##### ## ###### ## ### ############# #### ###### ###########: #### ### ### #####, ###### ### ##### ##### ## ################# ###### ####. ####### ########## ##### ####### #### #####. ### ##### ####### ### ### ################# ### ########### ###### ### ### ############. ### ######## ###### ### ##### ##### ##### ##### ########## ###. ######## ###########: ### ####### ##### #### #### ######### ######## ### ## ####, ####### ### #### ##### „##############“ #######. #### ######### #### ####?

######### ####### ### ### ######### #### ### ########### ########. ### ###### ##### ### ##### #####-### ## ### ######## ######### ##### ###########. #### ### ########### ### #### ####### ######### #######, ######### ## ##### ####, ## ### ### ### ### ################### #### ############# ### ##-##### #########. ### ####### ### ##########, #### ##### ### ######-####### ### ##### ####### ########### #### ########### ####### #####. ## ##### ###### ### #### ###### ###### – ### ### ####### ### ### ### ####### ######. ### #### ######## ##### ### ######### #####.