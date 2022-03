Waffen ja, Soldaten nein? In der Ukraine ist Krieg. Zur Unterstützung schickt Deutschland zwar Waffen, aber keine Soldaten. Warum ist das so?

Deutschland und andere Länder schicken Waffen in die Ukraine, nicht aber Soldaten.

Fast die ganze Welt will dem Land Ukraine helfen. Hunderttausende Menschen zeigten das schon auf Demonstrationen, viele spenden. Es gibt auch Strafaktionen vieler Länder gegen Russland, das den Krieg angefangen hat.

Was einige Staaten außerdem machen: Sie schicken verschiedene Arten von Waffen in die Ukraine. Auch Deutschland beteiligt sich daran. Das ist aber nicht selbstverständlich. Die deutsche Regierung ist eigentlich dagegen, Waffen in Gebiete zu liefern, in denen es Krisen gibt oder Krieg herrscht.

Doch der Bundeskanzler Olaf Scholz hatte in einer Rede im Bundestag gesagt: „In dieser Situation ist es unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von Wladimir Putin.“ Wladimir Putin ist der Präsident von Russland.

Waffen sollen dem ukrainischen Militär helfen, das Land besser zu verteidigen. Aber warum schickt Deutschland nicht auch noch Soldaten, damit sie die Armee der Ukraine unterstützen? Wäre der Krieg dann vielleicht schneller vorbei?

Ralph Rotte ist allerdings anderer Meinung. Er ist Fachmann für die Beziehungen zwischen Ländern. Er sagt: „Es würde nur ein großer Krieg dabei rauskommen.“ Ein Beispiel: Würden deutsche Soldaten in der Ukraine dann gegen russische Soldaten kämpfen, geriete Deutschland in einen Krieg mit Russland. Das könnte deshalb entscheiden, auch Deutschland anzugreifen.

Das könnte wiederum auch die anderen europäischen Länder, die USA und Kanada in den Krieg hineinziehen. Denn alle sind Teil eines Militär-Bündnisses, das man Nato nennt. Die Nato ist eine Art Vereinbarung zwischen den Mitgliedsländern: „Die haben sich gegenseitig versprochen, sich zu verteidigen, wenn sie angegriffen werden“, sagt Ralph Rotte. Das soll Stärke zeigen und eigentlich dazu führen, dass niemand sich traut, ein Nato-Land anzugreifen.

Die Ukraine ist aber nicht Mitglied der Nato. Deswegen schicken weder Deutschland, noch andere Länder Soldaten. Sie versuchen aber, die Ukraine anders zu unterstützen.