Studentenverein Warum sich Agilolfia von Brandner trennt Für den Regensburger Verein ist AfD-Mann Stephan Brandner nicht mehr tragbar. Der Ausschluss hat konkrete Gründe.

Von Jana Wolf

Merken

Mail an die Redaktion Stephan Brandner (AfD) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Regensburg.Es ist ein knapper Satz, mit dem die Agilolfia am Samstag einen in ihrer Geschichte beispiellosen Schritt verkündet hat. „Stephan Brandner ist mit dem heutigen Tag kein Mitglied des Katholischen Studentenvereins Agilolfia mehr.“ Wie die Mittelbayerische noch am Samstagabend erfuhr, beschloss der Regensburger Verein bei seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung den Ausschluss des AfD-Politikers. Brandner selbst sagte der Mittelbayerischen, er bedauere die Entscheidung seiner ehemaligen Studentenverbindung – und erhebt zugleich Vorwürfe.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

######### ########## ######### ######## ######

########### #### ###### ########### ######## ### ###-######################, ############ #### ### ########### ### ############# ########### ######## ### ### ######## ## ##### ## ####### ####. ####### ## ######## ###### ### ######### ###, ### ########## ######### ## ### ######### „### ### #########“ ## ###########. ########### ###### ### ######## ###### ### ####, ### ## ### ########## ### ###################### ## ### ####### ### ########## ## ##### #######. ########## #### ### ############ ### „#########“ ### ##### ####### ###### ## ### ### ########, ###### ########, ### ####### ### ####### ##### ### ######## ###.

######## ###### ## ## ###, #### ### ############ ### ###### ########## „######## #### ### ‚####### ######‘ ### ################## ## ######### ######“ – #### #### ####### ## #########. „##### ###### ## ############ ####### #### ### ################ #### #####“, ##### ####### ### #################. ### ### ######### ### ########## #### „##### ###### ## ########### ##########-########### ######## ### ## ###########“ ###########.

###### ##### ########, ## #### #### ### ### ########### ### ## ################## ######### ##################, „#### ############# ########, ##### ## ##### ### ######### ########### ##### ############# ##### ########## ########### ### ##### ############ ######## #### ###### #####-###### ###, ### ### #### ###### ########## #####.“ ### ### ###### #### ##### #######. #### ######## #### ### ######### ### ####### #############. ## #####, ### ##### „### ### ###### ########## #########, ### #### #########“.

######## ########## ###### ##### ########

##### ### ####### ### ######### ### ### ### ########## ##### ######### #### ################### #########. ### ### ################ ### ############## ######, ##### ### ### ########### ## ####### ## ##### ########## ### #### ### #### ### ############## ### ####### ## #### #### ######## #######. ### ############ #### ### ########## ### #### ######### ########, ##### ##.

## ### ### ##### ### ## ### ########## ### #### ########### ##########, #### #### ### ###### ##### ### ##### ######## ######. ####### ########## ######### ########## ## ### ##############, ## ### ### ####### ######### #### ##### ########## ###. ## ###### #### ##### ### ####### ### ######### ########. ##### ### ### ### ### ### ########## ###### #######. ### ######### ###### ###### „##########, ############### ### #########“ ########## ### ##### „################ ##########“ ######, ###### ### ####### ## ####### ###.

######## ## ############### #########

## ######## #### ##### ######## ### ############ ### ################# ## ######### ######### – ### ##### ## ### ##-######## ########## ### ##########. ########### ##### #### #### ######### ########## ############ #### ### ######## ### ##### ### ### ##############-########## ## ##########. ##### ##################### ##### ######## ## ### ###### ############. ## ##. ######## ######## ########### ### #####, ###, ######, ###### ### ### ########### ### ##### ######.

######## ##### ## ### ###### ####### ## ########## #################### ######## ### ### ####### ######## ### #########. ## ### ########### „##### ####“ ## ### ######. ## ######### ##### ## ### ### ######### ######, ######, ######## #### ##. ### ### ############## #### ### ## ############### ### ### #########.

####### ########### ### ### ####### ##### ### ####.