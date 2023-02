Was Deutschland und Indien verbindet In Deutschland fehlen Fachkräfte, etwa Menschen, die Computerprogramme entwickeln. Davon gibt es im Land Indien jede Menge. Der Kanzler flog am Wochenende dorthin, um diese Fachleute zu umwerben.

Mail an die Redaktion Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (links) und der indische Regierungschef Narendra Modi (rechts) wollen, dass ihre Länder noch besser zusammenarbeiten. Foto: Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (Mitte) spricht im Land Indien mit Fachleuten, die bald in Deutschland arbeiten werden. Foto: Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa

Kanzler Olaf Scholz (Mitte) steht zwischen lauter Menschen, die in Indien für eine deutsche Firma arbeiten. Foto: Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa

Bei seiner Ankunft in Indien wurde der deutsche Kanzler Olaf Scholz von vielen Inderinnen begrüßt. Foto: Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (Mitte) wirbt in Indien dafür, dass mehr gut ausgebildete Inderinnen und Inder nach Deutschland kommen. Foto: Michael Kappeler/Michael Kappeler/dpa

Deutschland und Indien sind Nachbarn. Natürlich nicht, wenn man auf eine Landkarte schaut. Da liegt Deutschland in Europa, Indien in Asien. Aber sie sind Nachbarn auf der Liste der größten Wirtschaftsmächte der Welt. Dort liegen sie auf Platz 4 und Platz 5. Das heißt, fast nirgendwo sonst wird so viel hergestellt wie in diesen beiden Ländern.

Handel in Höhe von Milliarden Euro

Auch haben die Menschen und Firmen aus beiden Ländern mehr und mehr miteinander zu tun. Deutschland kauft aus Indien zum Beispiel jede Menge Medikamente, Kleidung und Nahrungsmittel. Andersrum bezieht Indien von uns etwa Maschinen, Flugzeuge und Elektrotechnik. Milliarden von Euro fließen so jedes Jahr hin und her.

Indien-Reise des deutschen Kanzlers

Damit die beiden Länder sich noch besser verstehen und noch mehr zusammenarbeiten, ist der deutsche Kanzler Olaf Scholz gerade nach Indien geflogen. In der Hauptstadt Neu Delhi traf er am Samstag den indischen Regierungschef Narendra Modi. Olaf Scholz sagte, es gebe gute Beziehungen der beiden Länder. „Und ich hoffe, wir werden diese sehr guten Beziehungen stärken.“

1800 deutsche Unternehmen in Indien

Am Sonntag reiste der Kanzler weiter, zu einem Standort des deutschen Unternehmens SAP in der Stadt Bengaluru. Insgesamt sind etwa 1800 deutsche Unternehmen in Indien aktiv. Olaf Scholz sagte, sie sollten dort noch viel mehr Leute beschäftigen und noch mehr Geld für Gebäude und Maschinen im Land ausgeben.

Fachkräfte aus Indien in Deutschland

Zahlreiche Inderinnen und Inder kommen außerdem schon jetzt nach Deutschland. Im Jahr 2021 etwa waren das rund 34 000. Sie studieren bei uns zum Beispiel oder arbeiten in wichtigen Berufen, in denen oft Fachkräfte fehlen.

Einfacher nach Deutschland kommen

Olaf Scholz möchte, dass noch mehr gut ausgebildete Menschen aus Indien herkommen, zum Beispiel Software-Fachleute, die Computer-Programme entwickeln. Das ist manchmal gar nicht so einfach, denn dafür brauchen sie viele Papiere und Unterlagen. Der Kanzler sagte: Er will es ermöglichen, dass die Fachleute und ihre Familien in Zukunft leichter nach Deutschland kommen können.