Weber: Asylkompromiss ist „große Chance“

EVP-Partei- und Fraktionschef Manfred Weber hat das Ergebnis des EU-Asylkompromisses als „wichtigen ersten Schritt und große Chance, nach fast zehn Jahren echte Ergebnisse zu erreichen“ begrüßt. Bei einem Gespräch gestern mit Italiens Präsidenten Sergio Mattarella betonte der niederbayerische CSU-Europaabgeordnete, dass es eine „gemeinsame europäische Lösung und Asylverfahren an der EU-Außengrenze braucht“. Die Mittelmeeranrainer seien durch den rasanten Anstieg an Migranten stark belastet, genauso wie viele Kommunen in Deutschland.