Weber und Doleschal: Duo für Brüssel

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Bei der Europawahl am Start: Manfred Weber (rechts) und Christian Doleschal Foto: JU-Bayern

Regensburg.Fünf Wochen vor der Landtagswahl nimmt die CSU in Ostbayern bereits den nächsten Urnengang der Bürger in den Blick und nominierte am Wochenende die regionalen Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019: Bei einem Bezirksparteitag in Niederbayern wurde der Europapolitiker Manfred Weber am Samstag ohne Gegenstimme erwartungsgemäß auf Nummer 1 eingesetzt. Er erhält damit heimatlichen Rückenwind für sein großes politisches Ziel: Weber hatte sich in der vergangenen Woche als erster Bewerber ins Rennen um die Spitzenkandidatur aller europäischen Christdemokraten begeben - bei einer tatsächlichen Nominierung und einem Wahlsieg seiner Parteienfamilie im kommenden Mai hätte der 46-Jährige eine gute Startposition, um ins mächtige Amt des EU-Kommsionspräsidenten zu wechseln und Jean-Claude Juncker abzulösen.

Die Oberpfalz votierte am Freitagabend einstimmig für den 30 Jahre alten Christian Doleschal - und damit für einen neuen Kopf für Brüssel. Als Spitzenkandidat löst er den langjährigen Europaabgeordnete Albert Deß (71) aus Neumarkt ab, der nächstes Jahr aus Altersgründen nicht mehr antritt. Doleschal kann ein wichtiges Pfund in die Waagschale werfen. Die JU Bayern hatte den Oberpfälzer JU-Bezirksvorsitzenden im Vorfeld bereits als erste Wahl aufs Schild gehoben. Damit kann er auf einen guten Platz spekulieren, wenn beim Europa-Parteitag der CSU die Listenreihung für ganz Bayern festgelegt wird.

Weber - das gilt als sicher - wird diese CSU-Liste anführen. Für Doleschal will der Oberpfälzer CSU-Chef und bayerische Finanzminister Albert Füracker Platz 5 einfordern - und damit einen aussichtsreichen Platz. Auch Doleschal bekräftigte diesen Anspruch. Bei der Europawahl 2014 hatte die CSU mit 40,5 Prozent Stimmenanteil in Bayern fünf Mandate erzielen können. „Es ist wichtig, dass wir jemanden haben, der auch die Chance hat, Europaabgeordneter zu werden“, sagte Füracker am Samstag bei einer Pressekonferenz in Regensburg. Doleschal war schon 2014 angetreten - damals auf Platz 9. In seinem Heimatlandkreis Tirschenreuth hatte er mit rund 55 Prozent der Stimmen damals das zweitbeste Ergebnis im Freistaat erreicht, wie er betonte. Bei einem Einzug ins Europaparlament will er sich nach eigenen Worten besonders Fragen des ländlichen Raums und der Digitalisierung widmen.

