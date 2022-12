Forderung von EVP-Chef Weber will „umgehend Corona-Testpflicht in EU“ für China-Reisende von Thomas Vitzthum

Mail an die Redaktion Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der EVP Fraktion im Europaparlament, spricht sich für eine EU-weit einheitliche Corona-Testpflicht für China-Reisende aus. −Archivfoto: Armin Weigel/dpa

Manfred Weber, Partei- und Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) und CSU-Vize, fordert umgehend eine Testpflicht für Reisende aus China in der gesamten Europäischen Union.

Weber sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: „Es braucht umgehend eine gemeinsame Testpflicht in der EU für Einreisende aus China. Es ergibt in einem offenen Europa überhaupt keinen Sinn, nur in einem Land eine Testung vorzunehmen.“







Aus Webers Sicht sei die Corona-Lage in China „besorgniserregend“. „Dies kann durch mögliche neue Varianten eine Bedrohung für Europa darstellen. Hierauf sollte die EU mit Vorsicht reagieren. Die EU-Gesundheitsminister müssen sich umgehend koordinieren“, sagte der EVP-Chef. Am Donnerstag wollen die Gesundheitsminister der EU-Länder dazu beraten.

Deutsche Gesundheitspolitiker uneins

Deutsche Gesundheitspolitiker sind indes uneins über den Umgang mit Reisenden aus China. Zuletzt hatte Italien eine Corona-Testpflicht für Einreisende angeordnet. Union und FDP unterstützen dies prinzipiell, die Grünen halten davon nichts. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Andrew Ullmann, forderte eine Einschätzung des Robert-Koch-Instituts und eine Initiative des Gesundheitsministers.

Ullmann sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: „Um politisch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, ist eine Gefahrenabschätzung des RKI oder ECDC dringend notwendig. Wichtig dabei ist, dass wir europaweit koordiniert vorgehen. Daher ist ein Treffen der EU-Gesundheitsminister notwendig. Eine Initiative des Gesundheitsministers wäre hier wichtig. Eine Testpflicht mittels validen Schnelltests für Reisende aus China ist eine Möglichkeit, wird medizinisch das Risiko einer Infektionsübertragung nur reduzieren, aber nicht ausschließen.” Generell erwartet Ullmann für Deutschland „keine größere Infektions- oder gar Krankheitswellen aus China wegen der guten Immunitätslage und die zusätzliche Option, Personen kausal zu therapieren“.

Auch der gesundheitspolitische Sprecher der Union im Bundestag, Tino Sorge, hält eine Testpflicht für einen gangbaren Weg, so sie europäisch koordiniert erfolge. Er sagte den Zeitungen: „Tests können ein Instrument sein, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Solche Maßnahmen müssten aber EU-weit abgestimmt werden. Wir werden uns auf Dauer nicht von China oder vom Virus isolieren können. Erfreulicherweise ist die Lage hierzulande stabil.“

Dahmen (Grüne): Testpflicht „nicht zielführend“

Dagegen lehnt der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Janosch Dahmen, eine Testpflicht als „nicht zielführend“ ab. Er sagte der Mediengruppe Bayern: „Auf Grund der Dimension des hochdynamischen Infektionsgeschehens in China ist aber eine selektive Eindämmung oder das Testen auf einzelnen Flugstrecken nicht mehr hinreichend wirkungsvoll und deshalb nicht zielführend.“ Dahmen empfiehlt stattdessen, am Tragen von Masken festzuhalten. „Entscheidender ist, dass wir an einfachen Schutzinstrumenten wie dem Masketragen in Innenräumen hierzulande und den Tests vor dem Zusammentreffen mit Risikogruppen für die Winterwochen noch festhalten. Ein Eintrag der Corona-Viren von außen ist nicht mehr verhinderbar.“

Der Grünen-Politiker rechnet damit, dass es wegen des Ausbruchs ins China zu neuen Arzneimittelengpässen in Deutschland kommt: „Der Ausbruch in China wird uns aber möglicherweise anders noch stark betreffen. Durch die große Anzahl und Gleichzeitigkeit der Erkrankungen in China sind zahlreiche Lieferketten betroffen. Wir müssen in einigen Wochen weitere Engpässe beispielsweise bei Arzneimitteln oder Medizinprodukten in Deutschland befürchten.“