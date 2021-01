Aussenansicht Weiter so ist nicht möglich Die Corona-Pandemie ist ein dramatischer Weckruf. Hunger und bittere Armut bedrohen viele Menschen auf der Erde.

Mathias Mogge

Wissenschaftler Mathias Mogge

Weil unsere Lebensweise und unser Konsumverhalten Krisen und Katastrophen mitproduziert, brauchen wir im Zuge der Pandemie dringend einen Richtungswechsel. Die Corona-Pandemie ist ein Weckruf, dass ein Weiter so nicht mehr möglich ist. Sie hat Missstände ans Licht gebracht, die Menschen seit Jahrzehnten mit Sorge erfüllen: beispielsweise eine schlechte medizinische Versorgung, unsichere Jobs oder wachsende Ungleichheiten.

Schon jetzt ist die Welt eine andere, werden mehr Menschen benachteiligt als vor der Krise. Treffen die Prognosen von UN und Forschungsinstituten ein, werden bis zu 132 Millionen Menschen zusätzlich infolge von Corona an Hunger und 150 Millionen Menschen mehr unter bitterer Armut leiden. Eine Befragung der Alliance2015, einem Zusammenschluss von sieben europäischen Hilfsorganisationen, bestätigt diese Befürchtungen.

Rund 14 000 Menschen in 23 Ländern des Globalen Südens, die schon vorher am Rande des Existenzminimums lebten, beschreiben die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihr Leben: Mehr als vier von zehn Befragten essen heute bereits weniger und einseitiger. Grund dafür ist, dass über 90 Prozent ihre Jobs verloren und noch weniger Geld zur Verfügung haben als vor der Pandemie. Gerade Kinder leiden besonders unter Lockdowns, die in vielen Ländern zu monatelangen Schulschließungen geführt haben.

Und all diese wachsenden Nöte befeuern Konflikte in Familien und Kommunen, berichten rund 70 Prozent der Befragten. Dabei tragen Frauen häufig die größte Bürde angesichts der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen. Die Weichen für eine bessere Zukunft müssen jetzt neu gestellt werden – und zwar auf Basis von Solidarität und Verantwortung füreinander.

Es braucht einen grundlegenden Richtungswechsel: Die Eindämmung des Klimawandels weltweit muss ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Lebensmittel müssen fairer, umweltfreundlicher und gesünder hergestellt und konsumiert werden. Außerdem brauchen alle Menschen weltweit Zugang zu sozialen Sicherungssystemen. Perspektivisch gilt, dass jede Gesellschaft mehr Verantwortung für die Schwächsten übernehmen und gerechter werden muss. Nur so haben nachfolgende Generationen eine Chance, ein Leben frei von Hunger und Armut zu führen.