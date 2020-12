Arbeitsmarkt Weniger Arbeitslose trotz Corona Trotz des Teil-Lockdowns ist die Arbeitslosenzahl im November zurückgegangen. Die Betriebe zeigen aber mehr Kurzarbeit an.

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit vom Dienstag waren im November 2,699 Millionen Menschen arbeitslos.

Nürnberg.Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist trotz neuer Corona-Beschränkungen im November gesunken. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im November 2,699 Millionen Menschen arbeitslos, 61.000 weniger als noch im Oktober. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren es allerdings 519.000 mehr. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent.

Mehr Beschäftigte in Kurzarbeit

„Der Arbeitsmarkt hat auf die Einschränkungen im November reagiert – glücklicherweise aber im Moment nicht mit einer Zunahme von Entlassungen“, sagte der Vorstandschef der Bundesagentur, Detlef Scheele, am Dienstag in Nürnberg. Die Betriebe seien jedoch wieder zurückhaltender bei der Personalsuche und hätten wieder für mehr Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt.

Die Auswirkungen des Teil-Shutdowns lassen sich an den Arbeitslosenzahlen im November nur teilweise ablesen. Stichtag für die Erhebung war der 11. November – seit Beginn der Beschränkungen waren damit nur neun Tage vergangen. Der Volkswirtschaftsprofessor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg rechnet damit, dass sich der Arbeitsmarkt trotzdem robust verhalten wird, da die Auswirkungen nicht so gravierend wie im Frühjahr seien. Dazu trügen auch die Hilfen für Unternehmen bei.

Zweite Corona-Welle belastet Arbeitsmarkt

Dennoch werde die zweite Corona-Welle die Erholung auf dem Arbeitsmarkt belasten. „Beschäftigung und Arbeitslosigkeit sind nach wie vor weit entfernt vom Vorkrisenniveau. Die Zahl der Kurzarbeiter dürfte in den vom Lockdown betroffenen Bereichen wieder deutlich steigen.“

Die Zahl der Kurzarbeiter in Deutschland ist im September weiter gesunken. In dem Monat wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten der Bundesagentur für 2,22 Millionen Menschen konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Aktuellere Daten zur tatsächlichen Kurzarbeit liegen noch nicht vor. Im Vergleich: Im August waren es noch 2,55 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im April hatte die Zahl bei knapp 6 Millionen Menschen gelegen - und war seitdem kontinuierlich zurückgegangen.

Für 537 000 Menschen Kurzarbeit angemeldet

Die Anzeigen für Kurzarbeit stiegen im November im Vergleich zum Vormonat wegen der neuen Einschränkungen und Geschäftsschließungen deutlich. Vom 1. bis 25. November zeigten Betriebe nach Angaben der Bundesagentur für 537.000 Menschen Kurzarbeit an, ein gutes Drittel davon aus dem Gastgewerbe. Die Zahl der Menschen, die tatsächlich in Kurzarbeit ist, liegt erfahrungsgemäß niedriger. Die Unternehmen melden die Kurzarbeit oft vorsorglich an.

Der Freistaat verzeichnet in der Corona-Krise deutschlandweit den stärksten Anstieg arbeitsloser Menschen mit Behinderung. Mit einem Plus von 19,1 Prozent zum Vorjahresmonat lag die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung im Oktober deutlich über dem bundesweiten Schnitt von rund 13 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Inklusionsbarometer Arbeit der Aktion Mensch und des Handelsblatt Research Institutes hervor. Demnach sind in Bayern knapp 24 700 Betroffene auf Arbeitsplatzsuche.

Erfolge der vergangenen Jahre zunichte gemacht

„Seit 2013 verbesserte sich die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung in Deutschland fast stetig“, erläuterte der Präsident des Forschungsinstitutes, Bert Rürup. „Doch die rasant negative Entwicklung in diesem Jahr macht in kürzester Zeit die Erfolge der letzten vier Jahre zunichte.“ Im Freistaat sei der Anstieg besonders hoch, weil hier die coronabedingte Konjunkturkrise mit der Strukturkrise beispielsweise in der Automobilindustrie und bei deren Zulieferern zusammentreffe.

Das wird auch langfristige Folgen haben: Wenn Menschen mit Behinderung erst einmal arbeitslos geworden sind, suchen sie deutlich länger nach einem Job als andere. „Das gilt auch für Bayern - im Durchschnitt suchten arbeitslose Menschen mit Behinderung hier schon letztes Jahr 113 Tage länger nach einer neuen Stelle als Menschen ohne Behinderung“, sagte Christina Marx von der Aktion Mensch. (dpa)