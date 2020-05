Corona-Krise Wenn Papa an Verschwörungen glaubt Mit der Pandemie verbreitet sich rasant auch die „Infodemie“. Was tun, wenn vertraute Menschen kruden Corona-Thesen anhängen?

Von Jana Wolf

Merken

Mail an die Redaktion Corona-Demos in vielen deutschen Städten zogen zuletzt unter anderem Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Rechtsextreme oder Antisemiten an. Foto: Christophe Gateau/dpa

Berlin.Die Pandemie hat sich rasant verbreitet – und mit ihr die „Infodemie“. Mit dem Begriff wird die schnelle Verbreitung von Verschwörungstheorien und Falschnachrichten über das Virus SARS-CoV-2 beschrieben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat schon Anfang Februar auf diese Gefahr hingewiesen, nun warnen auch Ärzte und Virologen aus der ganzen Welt in einem offenen Brief vor den Gefahren kruder Corona-Thesen, die das Netz fluten und Tausende Menschen bundesweit auf die Straßen treiben. Je weiter sich die „Infodemie“ ausbreitet, desto wahrscheinlicher wird es, dass man auch im eigenen Umfeld Anhänger solcher Erzählungen antrifft. Was tun, wenn der eigene Vater plötzlich Microsoft-Gründer Bill Gates als Strippenzieher der Corona-Krise sieht, die gute Freundin vor eingepflanzten Mikrochips oder einem vermeintlichen „Impfzwang“ warnt? Es kann beunruhigend sein, vertraute Menschen kaum wiederzuerkennen, weil sie plötzlich Dinge glauben, bei denen man selbst nur den Kopf schütteln kann.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

############## ###### ## ########## ###### ###

##################### ###### ## ###### ### ############ ### ######### ###, ######### ### ###### ########### ###### ###### ### ### ########## ########### ########### ### ### ######## ### ### ### ##### ## ##### ########### #######. „######## ######### ####, ##### ### ######### ########### #### ##### #### ## #####.“ ##### ##### ########### #### ## #### ### #########, ### ### „####### ########### ### ##################### ### ###########“ #######.

####### ########## #### ### ################ ####. ##### ####### ### ### ### ########## ### ###########. „### ########## ###### ### #####, ### ###### ### ##### ######## ### ###### #### ### ### ######## ######, ###### ### #####, ### ## ########## ### ### ### ###### ######“, #### #######. „###### ### ### ########### ###############.“ ###### ####### ####### ### #########. ##### #### ######## #### ######### ################, ###### ### ###### ####### ###### ########, ####### ### ################. „#### ### ##### #######, ### ########### #### #### ##### ###### ###### #####, #### ### ### ### ######### ######. ,########## ###### ### ## ########## ######’ – ##### ####### #### ### ### ######, ### ######### ##### ############ ## ####.“

##### ### ######### ### #########################

###### ############### ########### ## #########, #### ### ###### ####### ####, ## ### ######################### ## ####### ###### ###### ####### ## ######. ### #### ########## ######## ########## „### ####### ######“ ### ## #### ### ####### #######, #### ######### ########## ###########. ## ###### ##### #### ### ############ ### ######## #########. ### ###### #######, ############# ######### #### „######## ######“, ### #### ############# #####, ### ##### #### #### ###### ####### ### ################### ############ ###. ######## ### #### #### ## ##### ###### ####### ### ### ### #### ### ### ##### #### #########, „#### ### ### ###### #### ####, #### ### ########## ## ###### ### ######### ######.“

#### ######## ## ### ######-##### #### ########### ### ############ ######, ### ## #### ###### ###############. ############ ### ##########, ### #########, ### ### ######, ####### #############. „##### #### ### ######## ######, ### ### #### ##### – #### ### ###### ######### ### #### #### #### ############## #######“, #### #######.

### #########, ### ### ########### ######### ## ############# ### ######### #### ######## ### ###########-###### ## ############. #### #### ######### ######## ## ####, ### ######### ## #####: ,##### ######### ### ## #######, ## #### #### ### ### #######.‘ ###### ############ ###### #### #### ###### ######### ### ## ###### #####. ####### ### ####, ### ######## ## ########, #### ##### ######## ##########.

#### ### ######## ######## ########### ###

###### ### ##, #### #### ###### ##### #### ### ### ################# ##### ########### ### ### #### ###### ### ####### ################ ###########. ## ########### ### ######### ###, ##### ########### #### ## ## ########. #### #### ##### ##### ####### ####, ## ## ############## ######## ####, ############## #### ###### ###### ########## ######### ######. #### ### ######## ##### ## #### ########### ###, „#### ### ##### ### ######## ### ########### ###### ######“, #### ###. „#### ### ##### #### #####, #### ## ### ########### ### ############## #####.“ ### ############# ##### ### #### ################ ### ############## #### ########## ### ### ###### ####### #### ########-#################### #####. „### ###### #### #### ######## ###### #### ### #### #### #####, #### ### #### ###### ############# ####### ## ####- #### ########## ##### #########.“

### ### ################ #### ### ######## #### ######## #####. ### #####: ###### #######. „#### ### ############### #########, ##### ### #### ### ##### ### ######, ### ### ######### ## ########.“ ####### ### ##### #### ##########: ##### ######## ##, #### ### #### ###? ### ##### #### ### #### ######, #### ### #### ####? ###### ###### ###### ## ###### #### #### ######, #### ### ########## ###### ### ####### ##### ### ### ####### ########## #########. ### #######: ### ###### #### ######, ## ### ###### ############# ######### ###. „####### ### ########## #########“, #### ### #########. ### ### ######## ################.## ###### ### ############ ##### ## ###########-###### ### ########## ##### ### ################ ##. ### ########### #### ##### ####: „###### ##### ###########, #### #### ## ###########.“

## ###### ############# ##### ### ######### ### ### ######-##### ## ###### ######### #######:

######### ### #### #### ### ############

### ############ ################ ####### ######## #### ### ### #########. „#### ### ### ###### #### ###, ### #### ## ######, #### ###### ##################### #########, #### ### ## ##, ### ##### ### ### ############ #######“, #### ##. ### ### #### ######## ##### ### #### ### ####### ############# ### ### ###########. #### ## ########## ### ######################### #### ## ##### ### ## ### ########### ######, ####### #### ## ####, ### ## ####### ########### ##### ####. ## ### ########### ####### ### ### „##########“, #### ##########.

„### ######### ### #######, ##### ### ####### ##### ### ######## #####, #### ##### ###### ######## ######“, #### #######. ### ###### #### ##### ########### ### ########## #### #####, ### ###### ###### ### ### ###### ######. ########## #### ### ########, #### ##### ###### ############### ########### ### ### ###### ####### ######, ##### ### ############# #### ######. „#### ##### ### ### #### ##### #### ############# ###############.“ #### ####### ##### ##### ### ### ###### ### „#########“ ###.

#### ######### ######## ##### #######, ## ####### #### #############, #### ### ############# ########## ###### ###### ### ## ########## ######. #### ###### ### ##### ############## #### ## ######### ######, #### ### ####### ######### ############# ####. #### ### ############# ######## ###### ####, ##### #### ### ################ ###. ######## ### ### ######### ## ##########, ### ### ### #### ##### ######. „############## #### ### #####, #### ### ## ### ####### ####### #### ######## ###, #### ### #### ## ######, #### ### ############### #### ####“, #### #######.