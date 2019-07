Migration Wenn Verzweiflung zu Hass wird Italien räumt Barackensiedlungen von Flüchtlingen. Leute bleiben sich selbst überlassen und werden von der Mafia ausgebeutet.

Von Julius Müller-Meiningen

Merken

Mail an die Redaktion In Süditalien haben Flüchtlinge eigene Favelas errichtet. Die Regierung reißt diese Barackensiedlungen nun nieder. Fotos: Max Intrisano

Apulien.Der junge Mann mit Baseballkappe und Adiletten sitzt auf seinem grünen Fahrrad und blickt in Richtung Osten. Man hört die Dieselmotoren der Schaufelbagger, die hinter den Baracken angerollt kommen. Polizisten mit Schlagstöcken und Schutzschilden bahnen ihnen den Weg, zwei Männer mit weißen Helmen von der Stromversorgungsgesellschaft kappen die Stromleitungen, die wie dicke Urwald-Lianen von Hütte zu Hütte hängen. Feuerwehrleute mit Brecheisen und Motorsäge klopfen an den Hütten an, um die Schlafenden vor der Räumung zu warnen.

##########, #######, ### ###### ### ############# ########. ## ### ##### ####, ###### ### ############, ######### ##### ### ##### ############ ########### #### ## ### ############# ## #######, ## ### ########### ## ### ######### ##### ### ##### ####### ### ### ####### ## #######. ### ###### #### ### ## ################ ## ######### ## ############ ##########. ## ### ####### ###### ##### #### ### ###### ##### #########, #### ############### ### ##########, ############## ### #### ####.

#### ######### ### ### ######## ######## ##### „## #####“, ### ## ###### ### ####### ###### ####. „### #####“ ### ### ########## ################, ### ### ### ######### ### ######### ########### ## ####### ### ###### ## ####### ####. ######## ### ############### ### ### ######### ######## ########### ######## ########## #### #### ### ######### #########, ### ###### ##### ##### ########### ############# #####. ## ###### #### ###. ## ### ####### ###### ################ ###### ###### #### ########### #########, ##### ###### #### #########. #### ## ## ### ##### ##### ######## ###, #### ### ##### ########## ####### #####, ## #############. ### ### ##### #### ###### ####### ### ########## #### ##### ### ######. ##### ###### ###### ## #### ### ######### ### ### ######, ## ## #### ### ####### ########## ###### ## #########.

### ############## ######

## #### ############# ########### ### ### „###### ####“, ######### ### ############ ############. ## #### ####, ## ##### ### #### ## ###### ###### ############ ###### ### ### ############ #######, ##### ############. #### ## #### #### „###### ##########“, ##### ############ ####### ### ####, ######## ### ## #### ########## #######, ### ################. „### #### ## #####“ (##### ### ######), ### ### ##### ##### ### ### ########## ###########. ### ### ### #### #####, #### ## ####### ############# #### ####### ########. ## #### #### ### ### ## ########, #### ######### ######. ####### ####### ############## #### #### ### ###### ########.

### #### ### ###### ############ ### ##### #### ### ###### ############ ######### ### #####, ### ###### ###### ###### ## ### ### #####. #### ### ### ##### ######## ##### ################, #### ## ##########. #### ###### ### ######### ##### ### ##### #######, ##### ######-##### ##### ### ### #########, ### ##### ###### ### ####-#######-####### ##, ## ### # ### #######, ### ###### ###### ### ##### ##### ### ########## ############. ## ####### ### ####### ######## #### #### ### ############ ### ##### #########. ### ############# ##### „##### ###“, ### #### ######## ### ### ############# ##### #### ### ############ ###########, ############ ### ####. ##### #### #### ### ###### ########, ##### #####. #### ### ####### ######## ############# ############ ### ### ########## ### ########### #### ########.

### ########### ########, ##### #### ######## #############, ##### ### ############## #### ####### ### ########### ########### ## ###### ### ############ ##. ### #### ### #### ###### ###### ### ########### ### ##### ########### ######## ## ##### ### ######, ### ### ######## #### #### ######### ### ######## #### ####, ### ###### ####### ###### #### ####, ### ####### ###### ##### ####. ### ########### ######## ######## #,## ### #,## #### ########## ####### #######, ### ## ####### ###### ##### ## ### ## #### ## ###. ### ############# ######, ### ### #### ### ####### ############## ### ####### ######, ############, #### ### ######### ##### ######### ### ####### ##### ###### #####.

############ ###################

### ### ############ ############# ###### ####### ####### ##### ###### ##### ##### ### ## ##### #########, ## #### ###### ### ######### #### #### ######## ##### ################## ########### #####, ###### ## ######? #### ## ######## ####### ##### #### ## ###### ## ### ####### ######. ## #### ##### ### ################ ### ### ########## ## ######### #######, ######## ### #### ## ###### ####### ### ##### ### #############. ###### ### ####### ### ########## ############# ## ##### ### ######## ######### ######, ## ###### ###### ### ##### ## ########### ## ##### ### ### #####. ##### ##### ####### ### ############# ################### ########, ####### ############ ############ #### ## ######## ### ### ############, ### ####### ######## ######### ### ########### ############.

### ############# ##### ######## ### ######### ###### #######, ###########, ########## ### ####### #### ### ####### #### ### ############# #######, ### #####. #### ### ######## ### ### ######, ### ######### ##### ### ######-########## #### ####### ##########? #### ######## ###### ### #### #### ### ##-####### #### ####### ##############, ###### #### ######### ### ### ##############. ### ###########, ##### ##### ########### ## ##### #####, #### ########## ### ### ##### ###### ### ##########. ####### #### ########## ## ####### ####, ### #### ### ###### ####### ###########.

####### ### ###### ### ####### ## ### ######, ##### ### ### ##### ############## ########## ## ####### ### ############ ### ######## #########. ################### ##### ### ####### ### ######### ### ### ##### ##### ########. ##### ### ### ########### ########### ### ### ####### ######### ### ### ###### ##### ####### ### ####### ##. „### ##### ####, ####### ### #####.“ ### ##-####### ######## ### ### ##### #### #####, ## ### ########, ### ### #### #######, ### ####### #### ### ### ###### #### ##### ####### ###: ## ###### ### ######### #### ###, #### #### ####### ### ######## ############# ######?

######### ### ###########

### #### ######### ### #####, ## ### ##### #### ######### #### #### #######. ##### ###### #### ### ####### ############, ### ################# ######## ########## ### ##### ############# ######## ## ######. ### ######## ### #### ### ##### ### ### ####### ##### #######. ############# #### ## ######. ## ###### #### ####### ### ######### ##### ##### #### ######### #### ##### ####### ######### #### #################### ## #######.

#### ### ############## #### ############### #######, ### #### ### ### ###### ### ######### ## ####### #########, ###### #### ######### ########: ### ############ ######### ##### #### ###### ### ########### ####. ########## ### ####### ### #####, ########## ### ######### ### ##### ##### #### ######. ## ########### ###### ### ######## ######, #### #### ### ########## ############ ########## ############# ### ########## ############ ######. ### ######### ## ### ### ###### #### ### ############## ###########, ### ############ ######### ### ###### ### ########### ####### ##. ##### ####### ######### ######## ##### ################, ### ### ### ####### ##########. „### ###### ### ######?“, ##### ### #######. „### ###### ###### ### ##### ######## ### ###### ###### ###.“

#### ######## ##### ##### ### ## ######## ### ######## ### ####### ########, ### ####### ###### ### ##### #########, ### ####### ##### ###### ######. ### #######, ## ### ## #### #######, ##### ##### #### ### #######. ######## ### ####, #### ####### ### ##### #### ##### ###### ####### ## ###### ########## #####. #### ### ##-####### ##### ## ##### ### #######, ### ## #### #### #########, ## #####. ### ### ### ##### ######, ## #### ####.

######## ############

### ### ######## ###### ### #### ######## ###### #######, #### ######## ####### ###########. ## ##### ## ##### ##########, ## ######### ######## ### ### ######, #### ######### ####### ### ######### #############. #### ##############, ## ##### ###### ### ###### ### ############### ########## ######, ###### ## ### #####, ## ##### ### ##### ### ##### ######.

### #### ### ############## ###### ###, ### ## #### ######. ######## ##### ##### ############ ### ######, ##### ######## ########## ## ## ### #####. ##### #### ## #####, ### ######### ##### ### #########. ###### ######## ## ### ##### ## ### ####-#####, ## #### #### ####### ## ######. ######## #### ### ## ##### ### ################# ### ###### #### ####### ###### #########. ### ######## ### ###### #### ### ##### ### #######.

„## ######“, #### ########, „### ## ############ ####“. ### ###### ### ### ####### ####### #### ###### ### ### #### ############. #### ############## ### #### #####, ### ## ## ### ##### ########### ###. ###### ### ####### ### ######## #### ############# #########. ### ### #######, ### ### ### ####### ######, ######### ## ##### ####### ######, ## ### ## ##########, ########### ### #### ########### ###. ### ###### ### ###########. ##### ###### ########### ##### ## ###### ### ### ####### #####.

####### ############ #### ### ####### ### ########### ### ### #### #### ## ####.