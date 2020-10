Live Wer bekommt den Friedensnobelpreis? Die Welt der Politik blickt mit Spannung nach Norwegen. Wir halten Sie im Newsblog auf dem Laufenden.

Oslo.Wer hat nach Ansicht des Nobelkomitees am meisten für Frieden und Abrüstung getan? Am 9. Oktober blickt die Welt der Politik mit Spannung nach Norwegen – in der Hauptstadt Oslo wird der neue Friedensnobelpreisträger bekanntgegeben. Wir halten Sie mit allem Wissenswerten ab 10 Uhr im Newsblog auf dem Laufenden.