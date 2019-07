Umwelt Wer für das Klima am Boden bleibt Zahlreiche Politiker verzichten heuer auf einen Urlaubsflug, weil sich beim Klimaschutz Wissenschaft und Moral vermischen.

Von Teresa Dapp

Mail an die Redaktion Ein Flugzeug zieht Kondensstreifen hinter sich her, während es durch die Wolken fliegt.Mehr als zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes gehen aufs Konto der Luftfahrt. Foto: Federico Gambarini/dpa

Berlin.Goethe dichtete „Sieh, das Gute liegt so nah“, und viele Klimaschützer sehen das genau so. Proppevolle Flughäfen und das fortwährende Wachstum der Luftfahrtbranche sprechen zwar eine andere Sprache, aber wenn ein Hitzerekord den nächsten jagt und junge Demonstranten von Fridays for Future den Stuttgarter Flughafen unsicher machen, reist manch einer wohl mit schlechtem Gewissen.

Und wenn es nach den regierenden Parteien geht, bald auch teurer. Ob SPD, CDU oder CSU: überall ist inzwischen zu hören, dass die Ticketpreise hoch müssen, um etwa Geld für den Schienen-Ausbau zu haben, damit die Leute öfter mal am Boden bleiben. Geht die Regierung mit gutem Beispiel voran?

Schwer zu sagen, denn in vielen Ministerien heißt es zu Fragen nach dem Sommerurlaub: Privatsache.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verbringt die freien Tage „zu Hause im Saarland“, ganz im Goethe’schen Sinne. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) wählte das bayerische Alpenland zum „Wandern und Entspannen“, und zwar ohne Flugzeug. Dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Insel Ischia im Golf von Neapel und die Südtiroler Berge schätzt, ist bekannt.

Flugscham bei den Politikern



Nur eine Pressestelle teilt auf Nachfrage offiziell mit, dass der Minister mit dem Flugzeug unterwegs war: Nämlich Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der mit seiner Familie in Südfrankreich war. Offen blieb, ob er die Treibhausgas-Emissionen „ausgeglichen“ hat. Dienste wie Atmosfair, bei denen man Klimaschutz-Projekte fördern kann, berichteten zuletzt von stark steigender Nachfrage.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) postete auf Facebook ein Bild von einem Boot und „Sommergrüße aus Griechenland“. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) wählte den Comer See in Norditalien als Ziel. „Da ich das ganze Jahr viel unterwegs bin, freue ich mich auf entspannte Tage – ohne einen weiten Flug, ohne großen Koffer“, ließ sie wissen.

In der Tat sind die Mitglieder der Bundesregierung und ihre Mitarbeiter ständig auf Achse. 300 000 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) glich das Umweltbundesamt für das Jahr 2017 aus über sogenannte Emissionsgutschriften, die 1,7 Millionen Euro finanzierten etwa Biogasanlagen in Nepal und effiziente Öfen in Sambia. 229 116 Flüge im Inland absolvierten die Mitarbeiter der Ministerien und ihrer Behörden im vergangenen Jahr – kein Wunder, dass gerade auch wieder viele fordern, den Zweitstandort Bonn aufzugeben.

Tragweite des Kohlendioxid-Ausstosses Auswirkungen: Mehr als zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes gehen aufs Konto der Luftfahrt, der Sektor wächst Jahr für Jahr. Weil Flugzeuge sehr hoch fliegen, wirken sich auch die Ausstöße von Wasserdampf, Stickoxiden und Rußpartikeln auf den Strahlungshaushalt der Erde aus.

Vergleich: Ein Flug von Deutschland auf die Kanarischen Inseln und zurück verursacht laut Umweltbundesamt pro Person einen Ausstoß von ca. 1,8 Tonnen CO2. Mit einem voll besetzten Mittelklassewagen könne man dafür rund 45 000 Kilometer weit fahren - weiter als einmal den kompletten Äquator entlang.

Linken-Chef will Verstaatlichung



Den Startschuss für die Sommer-Debatte über höhere Ticketpreise gab Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) ab, die über ihren Urlaub schweigt, aber die Luftverkehrsabgabe erhöhen will. Ähnliche Pläne hat die CSU, wie Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dem Münchner „Merkur“ sagte. Unionsfraktionsvize Andreas Jung (CDU) will ebenfalls höhere Abgaben des Flugverkehrs. Gut möglich, dass die im „Gesamtpaket“ für mehr Klimaschutz stecken werden, das am 20. September – in nicht mal acht Wochen – beschlossen werden soll.

Im Kampf gegen die Klimakrise fordert Linken-Chef Bernd Riexinger gar, den Preiskampf zwischen Fluggesellschaften per Verstaatlichung zu beenden - und erntet dafür viel Kritik. Fluggesellschaften gehörten wie die Bahn und die Energieversorgung in staatliche Hand, sagte Riexinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Wochenende. „Was so dramatische gesellschaftliche Folgen haben kann, darf nicht marktwirtschaftlich und unreguliert bleiben.“

Fliegen oder nicht fliegen, diese Frage muss sich unabhängig vom Ticketpreis jeder selbst beantworten. Vor allem über Grünen-Politiker ergießt sich öfter mal Häme, wenn sie an Flughäfen gesichtet werden oder Urlaubsbilder aus der Ferne posten. Wissenschaft und Moral vermischen sich eben schnell, wenn es ums Klima geht. (dpa)